Educarse va más allá de prepararse, incluye también transformarse, reconocerse, reinventarse. Significa demostrar, por la vía de los hechos, nuestra capacidad para enfrentar y superar limitaciones, adversidades o circunstancias desfavorables al desarrollo integral deseado.

La variada y extensa cantidad de esfuerzos diarios de millones de niños y jóvenes confinados en sus hogares en la actualidad por más de ciento veinte días son una prueba fehaciente de los grados de tolerancia que se pueden conseguir cuando las opciones por hacer algo diferente están agotadas. Si por estas fechas el año pasado un genio adivinador del futuro hubiera revelado con su esfera mágica lo que en este año tendría que ser vivido, nadie le hubiera creído, sin embargo, así está sucediendo… casi todos los estudiantes están trabajando desde casa, desde sus propios espacios personales, con sus propios recursos y apoyados solamente por el intenso deseo de avanzar, continuar, concluir lo recientemente iniciado.

La grieta que se abrió en marzo no tiene fecha definida para cerrarse, pero aun así el empeño se mantiene, la esperanza permanece y la confianza aumenta porque sabemos que ya falta menos para salir al otro lado de la fastidiosa rutina impuesta.

No hay tiempo que perder porque este recurso es no renovable y porque ya después se podrá platicar con detalle todas las hazañas realizadas para cumplir con el propósito de no quedarse en el mismo lugar, sino de seguir aprendiendo. Reinventarse significa exactamente eso… ser capaces de ajustarse al momento no para ser arrollado por él, sino para ir más allá de lo que este indica.