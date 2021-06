La vida es una permanente revisión. Volver a mirar, mirar de nuevo, evaluar y calificar es asunto de todos los días. Nadie se escapa de revisar o ser revisado; no se nota en muchas ocasiones pero siempre se hace. Esta práctica tiene que ver mucho con la naturaleza propia del ser humano de buscar siempre el mejoramiento progresivo en todas las áreas de su vida y, por supuesto, está directamente relacionada con el afán, también humano, de medir, valorar o apreciar de mejor forma los avances o retrocesos de una situación específica. Donde más se utiliza la revisión de fondo para todos es en la escuela.

Los primeros ejercicios evaluativos experimentados con cierto temor y desconocimiento son en la edad temprana de educación primaria donde la inspección no solo es sobre asuntos académicos, sino también personales, pues los pequeños todavía no están en condiciones de autoevaluarse o autoconocerse. Con esa base empieza un largo proceso de reeducación gradual y permanente que nunca termina.

Revisar tareas, proyectos, comportamientos, actitudes, progresos, adelantos y retrocesos, vocabulario, disposición al trabajo individual y colectivo de pronto se convierten en algo cotidiano y se incorporan al diario vivir sin sobresaltos, produciendo así la plataforma de una futura personalidad sólida e integrada. Ya está enfrente la etapa de revisión final del año docente; esta será otra prueba más de ingenio tanto para maestros como alumnos porque en esta temporada el proceso será diferente… a distancia y en abstracto. Aun así el balance no debe faltar porque lo que no se revisa no se garantiza.

