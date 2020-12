Cuando sucede algo que no tiene comparación por no existir un antecedente o algo semejante se dice que no hay precedente. No hay huella… es singular… excepcional… así será recordado el 2020 próximo a retirarse. Tú y yo hemos tenido experiencias de este tipo pero ninguna de manera tan profunda, prolongada y dolorosa como la que estamos teniendo todavía en este día. Medidas sanitarias, prevención, confinamiento, decesos imprevistos, vida social restringida, lo virtual sustituyendo lo real en gran parte de nuestras actividades, distanciamiento y lo más fuerte, dada la naturaleza de esta columna, diez meses de encierro escolar doméstico para millones de alumnos.

Las consecuencias, en todos los órdenes, salud, economía, educación serán enormes; pero después de este periodo especial habrá mucha fortaleza para seguir enfrentando adversidades de todo tipo. Por lo pronto, debemos prepararnos para un periodo vacacional de invierno también sin precedentes… tendremos que ajustarnos a las circunstancias inmediatas desde ya porque seguimos vivos y ese es el mejor motivo para expresar alegría, fraternidad, calidez y buenos deseos a todos los nuestros, cercanos y lejanos; manifestar solidaridad a los que sufrieron pérdidas irreparables y demostrar certeza de que podremos salir adelante si continuamos practicando las virtudes propias de los bien nacidos: generosidad, comprensión y amabilidad. Es cierto, este año no tiene comparación, pero también la actitud demostrada para sobrevivir por todos nosotros tampoco. Felices vacaciones.