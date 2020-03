La práctica hace al maestro… si la práctica es excelente, el maestro también será de esa categoría. El proverbio no solo abarca al docente, incluye a cualquier ser humano capaz de comprender que el aprendizaje derivado de la experiencia es mucho mejor y en ocasiones inolvidable porque permite evitar los errores y repetir los aciertos. Así funcionamos mejor. La teoría es necesaria pero la práctica es indispensable. Saber que la educación es importante ayuda mucho; demostrar educación es vital para acercarnos al ideal humano. Tres expresiones en ese contexto son esenciales: gracias; por favor; con permiso.

Estas sencillas palabras, está comprobado, son las llaves principales no solo de convivencia y aproximación a los demás sino ejemplos concretos de cortesía, amabilidad y nivel educativo de excelencia puesto que revelan la fina virtud de la humildad sin adjetivos. Cualquier aspereza se debilita, toda animadversión se diluye y hasta el momento más incómodo desaparece cuando de pronto se escucha un por favor sincero.

Cualquier situación embarazosa empieza a retomar la normalidad cuando el agradecimiento hace acto de presencia y por supuesto, cualquiera se siente mejor cuando es tomado en cuenta a través de una solicitud de autorización desde un con permiso. Normas mínimas de convivencia humana como estas, sencillas pero imborrables, necesitan ser alimentadas sin mucho protocolo pero sí con marcada insistencia y perseverancia hasta transformarlas en hábitos permanentes. La vida es muy sencilla, pero nosotros en ocasiones la complicamos porque no alcanzamos a comprender exactamente eso… que vivir es sencillo… no simple. Decir gracias, por favor o con permiso… no cuestan mucho pero valen una fortuna.