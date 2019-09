Los aniversarios, cuando son para festejarse, son excepcionales. Son cortes de caja, balances, recuentos de saldo indispensables para valorar desde una acción concreta hasta una vida. Por eso hoy me siento muy alegre, satisfecho y agradecido porque se cumplen veinte años de permanencia de esta modesta columna.

De septiembre de mil novecientos noventa y nueve a la fecha hemos vivido experiencias de todo tipo en el campo más apasionante, fructífero y esperanzador del destino humano como es el de la educación en su conjunto.

Tener la oportunidad de expresar mis opiniones, puntos de vista, propuestas, valoraciones y hasta retórica individual no tiene precio y no me queda otra opción que manifestar mi gratitud a esta casa editorial y a ustedes mis cuatro o cinco lectores que han estado ahí leyendo ocurrencias, comentarios y sugerencias motivadas todas por un solo propósito: hacer más humano al humano. Ha sido un viaje divertido, desinteresado y satisfactorio porque siempre he creído en la virtud de los granitos de arena capaces de formar montañas.

Mi colaboración siempre ha estado carente de pretensiones y por lo tanto, mi satisfacción más grande ha sido poder gozar de un espacio a través del cual comunicar a propios y extraños la oportunidad de satisfacer esa necesidad interna de ser mejores a diario en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la publicación de Educación Hoy. Hasta siempre.