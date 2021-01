Veinte veintiuno

Algunos dicen que felicidad es recordar; otros afirman que en realidad felicidad es olvidar sobre todo cuando se necesita hacerlo. El 2020 va a ser un año muy recordado por la gran cantidad de sucesos traumáticos ocurridos a lo largo de su vigencia, pero también será necesario ejercitar acciones frecuentes de olvido para no empantanarnos en sus huellas. A veces, por lo tanto, duele recordar pero también duele olvidar; así es esto de vivir en consciencia… así es este asunto de existir en mangas de camisa.

El año que acaba de despedirse nos deja a todos la necesidad de cambio y una lección manifiesta de adaptación más allá del me gusta o no me gusta… implica compromiso, porque es casi seguro que fenómenos semejantes a la pandemia experimentada, se repetirán mañana o pasado porque las evidencias así lo demuestran y porque hemos demostrado como especie humana que podemos salir adelante ante dificultades como esta.

No hay otra alternativa que no sea prepararnos mental y emocionalmente para estar dispuestos a enfrentar contingencias de este tipo con toda la actitud posible y con la convicción de superar episodios de tal naturaleza. El 2021 nos abrió las puertas hacia un nuevo horizonte y nos está invitando desde hoy a cultivar el árbol de la esperanza con mucho entusiasmo, porque de aquí en adelante ya no nos podrá ganar la sorpresa ni la incertidumbre vividas. Ya estamos avisados. Por eso es buena idea educarse, porque así dejamos de ser esclavos de las circunstancias.

¡Feliz Año Nuevo!