¿Y los niños?

Este año dejará muchas cicatrices pero sobre todo muchas huellas en la memoria colectiva y personal. La parálisis generalizada para salvar vidas afecta objetiva y subjetivamente lo cotidiano de millones de personas y sin embargo, como dijo Galileo, la tierra se mueve; el mundo sigue, la existencia continúa. Los edificios escolares están cerrados pero la educación se mantiene… la libertad es condicional pero aún se respira su presencia.

En cuanto a los niños, los de esta generación, los covid diecinueve, siguen viviendo encantados de la vida adaptándose a las circunstancias externas e internas y la mayoría de ellos ven esto como un juego más, una experiencia más, una historia más para contar cuando ya sean grandes. Poco se ha hablado del Día del Niño que pasado mañana se celebrará y por elemental justicia debemos, creo yo, hacer un paréntesis para imitarlos un poco y acercarnos a su opinión, su postura y conclusiones.

Este treinta de abril no habrá festejos masivos, tampoco pastel o música en las escuelas como todos los años… el estribillo para los “reyes del hogar” de la temporada desapareció del escenario comercial porque la prioridad es otra, pero es bueno recordar que hace falta mirar hacia sus intereses, necesidades y demandas porque a fin de cuentas, casi todo lo que los adultos estamos haciendo en esta contingencia es para beneficiarlos a ellos. Sería saludable recordar este Día del Niño con la misma intensidad de siempre aunque no haya fiesta pues es bien sabido que el mejor cariño no necesita mucho ruido para decir aquí estoy.