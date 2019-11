Vida llena

La vida es muy curiosa… mientras más vacía más pesada; mientras más llena, más ligera. No es un juego de palabras, es un axioma.

Comprender que la vida misma no es una carga si no un regalo y no un abismo sino un valle no es rápido ni sencillo, es un proceso lento y prolongado pero apasionante y fructífero.

Va por etapas y cada una de ellas tiene su propia enseñanza. Vivir cada época con intensidad y sobre todo dándose cuenta de su importancia es básico. Los tres momentos claves: infancia, juventud y madurez se subdividen, pero a grandes rasgos, son los más importantes.

Salta a la vista quién está satisfecho con su estilo de vida y lo contrario también. ¿Qué hace la diferencia? Fundamentalmente dos cosas, vivir cada etapa cómo se debe con agradecimiento y entusiasmo.

Las dos virtudes son contagiosas, fecundas y sencillas de obtener porque no son mercancía sino producto del cultivo individual.

Las dos están a la vuelta de la esquina pero son invisibles para quien quiere llenarse de sustitutos o réplicas; son accesibles en cambio para quien conoce el propósito de su vida y avanza confiado en la intemporalidad de lo verdadero.

Educar para llenarnos de vida antes que de cosas de la vida es una tarea que tiene pocos años practicándose pero ha dado resultado favorables en los últimos tiempos.

Las nuevas generaciones ya están preparándose para cobrarnos la factura a todos los que no hicimos nada por cuidar el ambiente heredado a ellos por ejemplo.

Sigamos llenándonos de vida caminando más ligeros… porque una vida vacía pesa mucho.