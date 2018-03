Margarita ABC, candidata del PRIAN

Por fin termina la vergonzosa tercera semana de INTERMAÑA, que no “campaña” pues esa apenas la van a empezar.



Pero la verdad es otra. La campaña del PRIAN empezó en 2006 cuando el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, le fue a entregar 200 mil votos mexiquenses a Felipe Calderón, candidato del PRIAN, para que pudiera ganarle a AMLO, entonces candidato presidencial del PRD.



Se guardan muy bien los medios vendidos de hablar de esta realidad, que no sólo tésis del libro EL AMASIATO, de Álvaro Delgado y de su revista Proceso cuando dice textualmente:



“En una hora y media se selló el destino del país durante dos sexenios. En 2006 –y en una reunión que define el concepto de “acuerdo cupular y en lo oscurito”– Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pactaron el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones presidenciales que estaban por venir, y el respaldo del michoacano al entonces gobernador del Estado de México para los comicios de 2012.”



No podemos dejar que Peña y Calderón, de la manita otra vez como en los años 2006 y 2012 engañen a México UNA TERCERA VEZ, a través de la ZAVALA y su clan. O sea, señores “presidentes”, ya basta.



Lograron dos fraudes electorales nefastos para México y ambos fueron pésimos gobernantes.

“En 2006 –y en una reunión que define el concepto de “acuerdo cupular y en lo oscurito”– Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pactaron el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones presidenciales que estaban por venir, y el respaldo del michoacano al entonces gobernador del Estado de México para 2012”.



Dando dando, pajarito volando y el país en picada. Esta detestable situación de burla en 2 elecciones presidenciales a todos y cada uno de los electores mexicanos en 2006 y al candidato puntero entonces (como ahora) López Obrador, al que se refiere esta “candidata independiente” en términos insultantes que hace extensivos a millones de personas de todos los niveles sociales e intelectuales que votamos por AMLO. NO DEBE REPETIRSE UNA TERCERA VEZ.

El Sol de Acapulco, representante local de la Organización Editorial Mexicana ¿ya sin la M de “mexicana”? publicó a mitad de semana esta foto reveladora de su cínico sometimiento al gobierno.



A su vez Proceso publica sobre el nuevo lanzamiento de “la candidata independiente” que no es otra que la vieja conocida panista, lo siguiente:



“MARGARITA: IRRELEVANTE TRAYECTORIA PROPIA”

Tuvo una diputación local y otra federal, ambas plurinominales o sea regaladas. Igual tuvo como con cargos burocráticos menores en el PAN, siempre por designación cupular, la trayectoria política de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo es más bien opaca, y su imagen ha sido fabricada… con recursos públicos. Desde que ingresó al PAN, en 1984, nunca nadie ha votado por Margarita ni ella ha buscado nunca el voto de sus correligionarios y de los ciudadanos.



Por puro nepotismo desde la Presidencia de su marido se inició la fabricación de la imagen de Margarita, como parte de los estudios que sobre ella y l Felipe se hicieron a un costó 12 millones 228 mil 49 pesos, con cargo al fondo de transición de 2006, que ascendió a 150 millones de pesos y que se gastaron con voracidad inaudita. Uno de los primeros pagos que se hicieron con esos recursos públicos del fideicomiso para la transición fue para la empresa De la Riva Información Estratégica, a la que Calderón le encargó hacer una “auditoría de imagen pública” a su esposa con un objetivo: posicionarla como la primera dama de México. La empresa propiedad de Gabriela de la Riva buscó el catálogo para el comportamiento de Margarita Zavala (…) El estudio tenía como objetivo también el papel que debería desempeñar Zavala luego del desbordado protagonismo en el gobierno de Marta Sahagún, que también quiso ser presidenta de México”.



Y te pones siempre rebozo, le han de haber dicho . Lo que se les olvidó es decirle que se lavara más seguido el pelo...



Mucho se le puede reprochar a Calderón, pero lo peor es “la narco guerra gringa” que cumplió para George W Bush y que dejó según cálculos del Inegi más de 120 mil muertos anónimos, que no sirvieron PARA APACIGUAR NADA, SINO AL CONTRARIO. De acuerdo a esos datos y al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Calderón sumó durante su mandato un total de 120 mil 935 homicidios dolosos. Y por su parte, Peña Nieto acumula

114 mil 061 asesinatos en lo que va de su administración.



MARGARITA ZAVALA ES MILITARISTA

“Margarita Zavala fue y es una tenaz defensora de las políticas de su marido, en materia de “guerra” contra el crimen organizado –“que incluyó la frustrada negociación con los cárteles que encomendó al general Mario Arturo Acosta Chaparro–, a tal punto que desplegó una campaña en su apoyo desde 2007”.



Ella encabezó una reunión con esposas de gobernadores y les pidió apoyar la guerra “contra las drogas” o sea la matadera anónima sin investigación. “Amante de la política policiaca y militarista, amiga y cómplice de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, que desapareció y se hizo restaurantero en USA, la aspirante presidencial del PAN, por la vía “independiente”, pero en realidad PRIANISTA, enarbola además la agenda ultraconservadora en materia reproductiva y sexual, como lo hizo, también desde el inicio del gobierno de Calderón”. ¿Matones y de golpe de pecho?