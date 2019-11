Boda y homenaje

Irene Díaz Echavarría y Daniel Partida Guzmán. El viernes 8 de noviembre se unió en matrimonio la bonita pareja, la cual está formada por Irene Díaz Echavarría y Daniel Partida Guzmán. Fue despedida con muchos eventos en su honor, donde le desearon mucha felicidad. Enlazaron sus vidas acompañados de sus padres, Porfi Díaz Salazar Y Foy Ednné Echavarría, Daniel Partida y Silvya Guzmán, realizando la unión en la parroquia de San Judas Tadeo en Mazatlán, Sinaloa. La recepción fue en Bahía Delfín a orilla de la playa, donde desde el atardecer comenzaron a llegar los invitados.

Los novios llegaron a su fiesta entre aplausos vivos y la música tocando. Se recibía a los invitado con bocadillos y bebidas; el lugar fue decorado con flores y palmas; las mesas elegantes, decoradas con muy buen gusto, y de ahí en adelante los abrazos y felicitaciones no pararon. El atardecer, que estuvo precioso, fue como un regalo para todos, las fotos no se hacían esperar. Los novios, felices, y los papás, visitando las mesas de película. Los novios bailaron con sus papás, y después siguió el momento para que todos los invitados pasaran a la pista. Alicia Escobosa y su equipo se lucieron con las entradas y la cena, las cuales estuvieron deliciosas. Ya por la noche, el cielo se iluminó con las luces que explotaban en él.

De viaje. Los felices novios ya disfrutan su luna de miel por varios países asiáticos y europeos.

Homenaje. El Patronato de los Bomberos cambió su Mesa Directiva, entregó la estafeta Jaime Tamayo. Al acto acudieron la banda de guerra y muchas personalidades en el presidium, pero quiero escribir sobre un homenaje que le hicieron a Clara María Pablos de Iriarte. Era una sorpresa para ella, quien por 30 años ha fungido como voluntaria en el cuerpo de Bomberos. Ella asistió al evento con dificultades, pero no les quería fallar a sus amigos y no sabía nada del momento tan emotivo que iba a vivir, Todos los expresidentes, y responsables dijeron unas palabras. La acompañaron su esposo, Roberto Iriarte; sus hijos, Roberto Luis, Any, Mayela y Dulce María, quien llegó de Tijuana, además de sus nietos. Fue una noche emocionante para Clara, decía “me van a matar con tantas sorpresas”. Fue emocionante, en unas líneas no se puede explicar, las lágrimas, los abrazos, la felicidad estuvieron presentes, y ella recibiendo sus reconocimientos, muy merecidos por cierto.

