Cumpleaños y más

Desayuno. Una agradable mañana pasó un grupo de amigas para despedir este año que ya se nos va. La reunión fue en el Presidio, un rico desayuno, hubo además muchos buenos deseos. Realizaron una rifa de un libro que donó Magui Vélez. Por ahí, Yura López, Cuchi Hach, Foy Echavarría, Brenda Sulllivan, Copy Lelevier, Mary Rosas.

En recuerdo. Se montó una exposición en honor de Rosa María Peraza, a cinco años de su fallecimiento. Rosy Palau escribió para ella unas palabras acerca de su obra; era una muy buena escritora. Muchas amigas y compañeras estuvieron presentes en el homenaje.

Posada. Todos los años este grupo de amigas festeja la llegada de un nuevo año con una reunión. Una posada, donde la anfitriona fue Paty Angulo. Hubo intercambio de regalos, y todas disfrutaron una bonita tarde noche. Asistieron Magui Martínez, Maru Diarte, Gaby Cárdenas, Tania Lemen Meyer, Gaby Gastélum, Lalis Hinojosa, Tere Esquerra, Claudia Piña.

Cumpleaños. Tony Picos festejó un año más de vida acompañado de su esposa, Celina de Picos, en su casa de campo. Hubo mucha comida: cochito al horno, y comida mexicana. Por ahí estuvieron Alfredo y Goga Haas; Enrique y Cony Cárdenas; Horacio y Lucy Campaña; Marcos y Sayra Breceda; Beatriz Félix, y muchos amigos más, además de los nietos y bisnietos.

Pensamiento. Comparto este texto sin autor. Miren qué agradable y qué cierto lo que dice: la magia de la amistad no tiene explicación lógica, está dentro de nosotros; pueden pasar los años y con un simple encuentro se aviva, como si no hubiese pasado un día. Habrá sensación más agradable que una tertulia entre amigos, donde no se distingue entre viejos amigos y nuevos.

Nosotros envejecemos, pero a la amistad no le pasa el tiempo.

Que disfruten las fiestas de fin de año.

