De todo un poco

Reunión. Un grupo de amigas de muchos años, se reunió para festejar a Tere Murillo en su cumpleaños en casa de Magui Vélez. Todos los lunes se reúnen a jugar Rommy pero ahora fue por otro motivo, que era agasajar a Tere. Por ahí estuvieron Mary Rosas, Elvia de Murillo, Corina de Almada, Pía Echavarría, Kity Pablos y Magui Murillo, las que disfrutaron de una rica merienda, sin faltar el pastel para apagar las velitas.

Semana pasada. Unas palabras compartidas con gran alegría, orgullo y satisfacción, dichas por Hildelisa Beltrán, ya que Tolín su esposo firmó el convenio con la Secretaría de Comercio de EUA, en Washington, para la suspensión de los aranceles al tomate mexicano. Fue un sacrificio personal y familiar que duró un año seis y meses, de lucha entre los agricultores que siembran tomate, de Sinaloa y de todo México. Felicidades a todos los que sudaron la camiseta para lograrlo.

A correr. Paulina Ortiz Sullivan corrió el medio maratón en la Ciudad de México. Corrió 21 kilómetros durante la competencia, con un tiempo de 2 horas 26 minutos. Su mamá, Cristabel Sullivan estuvo desde Culiacán echando sus porras acompañada de su familia.

Talento sinaloense. Wesly Miroslava, ya un talento Sinaloense, llevará su talento a Europa. La bailarina mazatleca ya tiene presentaciones programadas en las ciudades de Valencia, Barcelona, Madrid y Roma. En casa Hass, en Mazatlán, se desarrolló un evento para conseguir fondos, y quiere quedarse para hacer una maestría. Esperamos tenga éxito en el Viejo Continente.

