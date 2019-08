Hola, qué tal de vacaciones

De visita. Está de visita en Culiacán. Roberto Ramos Tarribal llegó de Madrid, España, donde ya tiene unos años por esos lugares haciendo lo que le gusta, el arte, entre ellos pintar. Ya ha tenido varias exposiciones.

En familia. Escogieron la Bahía de Altata para reunirse los hermanos en una linda convivencia, entre ellos sus hermanas, Olga Elena, Cuquis, Lourdes, Paty, Ana Luisa, Mónica, y sus hermanos, Mario y Miguel. Los que no pudieron ir a Altata aquí se reunieron con Roberto, que en unos días más se regresa a Europa.

Reunión familiar. Me van a regañar, hijos, por escribir de la familia, pero me voy a aguantar. Hacía mucho que no nos reuníamos todos mis hijos, yernos y nueras. Lo pudimos hacer en Mazatlán, frente al mar. Por ahí estuvimos, Luis Ibarra, Margot Dow, Fred Dow, Ana Cecilia Ávila, Javier Rivas, Lizett Dow, Jim Dow, Irene Bedoya, Jorge Dow, Érika Estrello y Ricardo Dow. Fueron días hermosos, casi todo el día juntos, en la alberca, caminando, comiendo ricas botanas, poniéndonos al corriente, viendo las preciosas puestas del Sol y jugando todo lo que alguno decidiera. Fueron unos días que asemejaban un regalo de Dios, y que lo recibimos con mucho cariño y agradecimiento. También, como sorpresa, llegaron dos nietos, Margot Ibarra de Culiacán y Andrés Rivas de México. La próxima vez nos reuniremos con nietos y bisnietos, si Dios nos lo permite.

Espera bebé. Karla Fernández de Llausás y Eduardo Llausás están felices esperando a su bebé, a la que llamarán Emilia. Recibió muchos regalos de las asistentes al baby Shower, donde pasó una linda tarde acompañada de su abuela, Leticia de Llausás, Beatriz de Villarreal, Lilvya Salinas, Rosy Lara Lilia Fernández y muchas mujeres más que acompañaron a Karla.

Les deseo una linda semana.

