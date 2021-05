María Lourdes Vega continúa como candidata de RSP a la alcaldía de Choix

Refrito. Dos días estuvo en Ahome Yolanda Cabrera, candidata de Redes Sociales Progresistas a la gubernatura, sin mayor impacto como sí lo tuvo en el debate de los candidatos a gobernador al hacer señalamientos fuertes en contra del candidato de Morena-PAS a la alcaldía, Gerardo Vargas Landeros. Es más, después de ese encuentro, que le sirvió para darse a conocer, la mayoría de Ahome ya no supo de ella hasta este fin de semana. Aquí hizo un refrito de la supuesta amenaza que recibió antes del debate y de la denuncia que está preparando. Muchos dicen que la candidata de RSP lo que quiere es hacer ruido, pero se le enfrió el tema. Y es que dejó muchos días para venir a retomarlo en este municipio en donde los candidatos, entre ellos el que va para la diputación federal, Miguel Ángel Orduño, están borrados del mapa. Ayer, Cabrera tuvo el detalle de ir al ejido Primero de Mayo, en el día de este, acompañada de la lideresa estatal de RSP, Rosy Ceballos.

A como pueden. Por cierto, Ceballos hace malabares para que la renuncia de María Lourdes Vega Portillo a la candidatura a la alcaldía de Choix no impacte en forma negativa en la campaña de ese partido en otros municipios. Y es que Vega Portillo tiró la toalla, pero después de una semana, luego de que se hizo público el caso, Ceballos operó para que Vega Portillo no renunciara e hiciera la campaña como pudiera. En realidad, así andan los candidatos de ese partido, a como pueden porque no tienen recursos como se vio en la visita al ejido Primero de Mayo.

Casa por casa. El que les peleó el terreno fue el exalcalde panista Zenén Xóchihua Enciso, quien tiene su origen ahí. Este tuvo en el ejido al candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno, que ayer empezó un programa priista de posicionamiento. Es la visita casa por casa y al que se encuentre en las calles hablarles para convencerlos de que vote por él el 6 de junio. Ahí en el ejido también estuvo el otro exalcalde panista Francisco Salvador López Brito.

Sol azteca. La secretaria general del PRD en el país, Adriana Díaz, le dio el espaldarazo al candidato a la diputación local por el Distrito 03, Bernardino Antelo Esper. Díaz presidió un encuentro de perredistas en la Villa de Ahome para acuerpar a Antelo Esper, a quien llevan de candidato junto con el PRI y PAN. El activismo que trae y el apoyo que está recibiendo encendió los focos rojos de Morena-PAS que ven que su candidato, César Guerrero no prende.

El golpe. Alguien subió un video a las redes sociales para golpear a Cecilia Covarrubias, candidata de Morena-PAS a reelegirse como diputada local por el Distrito 05. Covarrubias aparece caminando junto al alcalde Guillermo “Billy” Chapman en uno de sus actos. La imagen solo es para ilustrar el mensaje que va encaminado a chotearla de que nunca se le vio durante su gestión y ahora anda pidiendo el voto. Este es su punto débil que por lo pronto están explotando en su contra. ¿Quién es el que lo hace?

Sincronización. Dicen que por equivocación, la candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de El Fuerte, Maribel Vega Quintero, le envió un mensaje a Daniel Gómez, candidato a regidor de Movimiento Ciudadano, en el que le pide que mande las pipas para un regado de calles de una comunidad. Vega Quintero creyó que se trataba del director de Servicios Públicos Municipales que lleva el mismo nombre del candidato a regidor, que tiene el mensaje como prueba de que hay una sincronización con los funcionarios del Ayuntamiento. Es la técnica vieja. De ahí se agarró el candidato de MC a la alcaldía, Antonio Cota, para denunciar a Vega Quintero y los funcionarios de la comuna.