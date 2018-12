Mariano Rivera mantiene el 100% de votos HOF

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““¿Por qué nadie es calvo de la cara?... Anónimo.-

-o-o-o-o-

** La no firma de contratos por Bryce Harper y Manny (María Moñitos) Machado, ha ocupado más espacio en televisión, radio, redes sociales, Internet y prensa escrita, que la Serie Mundial de este mismo año, Medias Rojas-Dodgers… ** Ojalá que a nadie se le ocurra a estas alturas, la anticuada tontería de publicar una noticia falsa para después burlarse de los lectores con aquello de “¡caíste por inocente!”. A quien lo hiciere habrá que decirle a la vez…: “¡Y tú caíste por anticuado, imbeciloide y por anti-periodístico!”… ** Mets y Phillies despiden 2018 fajados en la disputa por el joven lanzador zurdo de los Rangers, Mike Minor. A última hora me informan que en Philadelphia tienen mejor chande de obtenerlo… **Los Twins esperan llegar a los entrenamientos con el slugger dominicano de 38 años, Nelson Cruz, en el róster, según expresó el jefe de beisbol de la organización, Derek Falvey, en entrevista con el “Minneápolis Star-Tribune”. Si no pudieran firmar a Cruz, buscarían algún otro bateador de poder...

-o-o-o-o-o-o-

“La verdad es que mi esposa pide más que carro viejo”… Pacomio.-

-O-O-O-O-

** Es hijo de japoneses, nacido en Valencia, pero la Valencia de California, y los Cerveceros lo han calificado como el mejor bateador en sus menores desde Ryan Braun. Su nombre es Keston Hiura, bateador derecho y juega en segunda base. En las dos últimas temporadas, primeras suyas como profesional, bateó para 313, 17 jonrones y 76 carreras impulsadas, con cuatro equipos. ¡Vas bien, muchacho, vas bien!... ** El mejor prospecto en toda la organización de los Cardenales de San Luis es dominicano, igual que tres de los primeros 10. Uno más entre esa decena es cubano. El número uno, Alex Reyes, es lanzador derecho de 29 años, quien tiene experiencia de 13 juegos en las Mayores, seis aperturas, cuatro ganados, uno perdido, efectividad de 1.44. Lo firmaron en 2012 por casi un millón de dólares (950 mil). Los otros dos de Quisqueya en ese grupo, Eleuris Montero, 20 años, tercera base y Génesis Cabrera, 22 años, lanzador derecho. El de Cuba, Malcom Núñez, 17 años, tercera base…

** Hasta ayer tarde, Mariano Rivera se mantenía con el ciento por ciento de los votos para la elección del Hall de la Fama de Cooperstown 2019. Roy Halladay aparecía con el 94.8, Edgar Martínez 91.4 y Mike Mussina 83.6. Los electores podemos mandar nuestros votos hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¡Amanecerá y veremos!...

-o-o-o-o-o-o-

“Me llevaron preso por sospecha intencional jamás localizada”… Trapichito.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.