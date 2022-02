Maribel Vega llegó al inicio del semestre como directora de la Escuela Normal del Valle del Fuerte

audima

Proyección. La revelación de la científica mexicana Valeria Souza Saldívar de que están preparados para descontaminar la bahía de Ohuira levantó el ánimo de los pescadores de Topolobampo. Y es que con eso ellos serían uno de los sectores beneficiados con el saneamiento del mar, ya que habría más producción de especies marinas. Souza Saldívar lo puso tan claro: solo esperan luz verde del gobierno federal para empezar porque la inversión que se requiere la va a poner la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), impulsora del proyecto de la planta de fertilizantes. Con la reaparición de Souza Saldívar, reconocida científica en ecología evolutiva y microbiana a nivel mundial, tomó más sentido lo dicho por el director general de GPO, Arturo Moya, de que la construcción de la planta sería a mediados del año una vez que se resuelvan los juicios legales pendientes, lo que podría darse en el próximo mes. Es la primera aduana.

Factor. Dicen que Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, va a ser factor de triunfo o derrota de uno de los candidatos a sustituirlo porque va en la planilla como consejero a la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa. Vega Román hizo el compromiso de ser imparcial en el proceso, pero al ir en una de las planilla eso ya algunos lo pusieron en tela de duda. El 19 del presente se sabrá si pesó o no en los resultados.

Doblete. Pieza clave del director de Turismo en la zona norte de Sinaloa, Domingo “Mingo” Vázquez, para el 2024, el excandidato a síndico de El Carrizo Isidro Alcaraz abordó ayer al secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, en su visita al Hospital Integral del Valle del Carrizo para que este nosocomio entre al programa IMSS-Bienestar. Algunos ven que más que plantearle algunos asuntos relacionados con la salud, entre ellos lo del propio hospital, en realidad fue a “muestrearse” con él tras perder el plebiscito. O sea, juega en los dos bandos: con “Mingo” Vázquez, excandidato petista a la alcaldía de Ahome, y se le quiere meter a Cuen Ojeda, líder “moral” del Partido Sinaloense. Dicen que con el excandidato petista, que iría de nuevo por la alcaldía, “El Chilo” está perfilado para regidor o diputación local en el 2024.

Sostenida. Contra todos los pronósticos, la priista Maribel Vega Quintero llegó a iniciar el semestre como directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte. Las clases, de manera presencial, se reanudaron antier con ella al frente de la institución educativa, cuando algunos hasta apostaban que sería relevada de esa responsabilidad al iniciar el semestre. Pero no. El gobierno morenista del gobernador Rubén Rocha Moya le ha respetado esa posición a la excandidata priista a la alcaldía de El Fuerte. Ahora dicen que no por mucho tiempo. ¿Será? Algunos sacan esa conclusión por pura lógica: el alcalde Gildardo Leyva quiere a alguien de su confianza en esa posición. Lo extraño, dicen unos, es que no lo haya logrado. Con razón hicieron pública la foto de los dos en buen pose.

En las mismas. Otro que se está quedando en el gobierno de la 4T es Omar Mendoza como delegado de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa. Y como que ahora trae nuevos bríos, ya que está en todas. Está ajustando para que se cumplan con las medidas anticovid en los negocios, pero también en otras áreas de su competencia. Uno de estos casos es el del venadario de El Fuerte. Cuando todo apuntaba a que este regresaría a la normalidad, Mendoza advirtió que no solo es el puente lo que se tiene que resolver, sino también las medidas de seguridad en el interior, lo que no se ha hecho. Mientras que no se haga no le van a autorizar al dueño su reapertura.