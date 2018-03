Marina en crisis

El sector marítimo nacional representa cerca del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera aproximadamente 300 mil empleos directos e indirectos altamente especializados, que son el sustento de miles de familias mexicanas.



En los últimos 15 años los empresarios mexicanos han realizado inversiones por más de seis mil millones de dólares en la adquisición de equipos nuevos y más modernos para garantizar las mejores condiciones y servicios.



La entrada de embarcaciones extranjeras al mercado mexicano, preponderantemente de los grupos estadounidenses Tiwater, Hornbeck y Gulfmark, agudiza la crisis que desde hace más de tres años afecta a la industria naviera mexicana.



Más de la mitad de la flota, dedicada al servicio costa fuera del país, de plano se encuentra parada por falta de trabajo. Las casi 170 embarcaciones detenidas se localizan en las costas de Campeche, Veracruz, Tamaulipas y litoral de Tabasco.



En este periodo de crisis se han perdido aproximadamente 35 mil empleos altamente especializados de las empresas dedicadas a brindar servicios a la industria petrolera, que era encabezada por Pemex.



Apunte allí a Marinsa de José Luis Zavala, Naviera Bourbon Tamaulipas de Gerardo Sánchez Schutz, Naviera Integral de Juan Pablo Vega, Mexmart de Alfredo Miguel Bejos y TMM de José Serrano, principalmente.



La crisis en 2018 se intensifica, debido a que la condición de las embarcaciones continúa cayendo y no se tiene certeza de posibles contrataciones, tanto con Pemex como con las petroleras que actualmente se encuentran bajo la asignación de las diferentes rondas petroleras.



Como se mencionó, los navieros nacionales han invertido fuertes montos para cubrir mediante licitaciones de Pemex las necesidades en materia de soporte y transporte marítimo en las actividades petroleras de la empresa productiva del Estado que dirige Carlos Treviño.



El rumor en la industria es que esta precaria situación tenderá a agudizarse, pues a casi cuatro años de que Pemex empezó a bajar sustancialmente los fletes y a reducir su parque marítimo en más de 50%, no ofrece ningún incentivo ni da compensación.



LA SEP ALISTA

Le cuento que en la SEP, que lleva Otto Granados, cambiaron de buenas a primeras los lineamientos del concurso para los servicios de limpieza en sus unidades administrativas y órganos desconcentrados, situación que sorprendió a algunos interesados en dicho proceso porque podría beneficiarse a un grupo de empresas. Y es que en la etapa de aclaraciones del proceso 011000999-E22-2018, hubo modificaciones en requisitos fundamentales, como el acreditamiento de la capacitación del personal por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Se sabe que fue a petición de Tripallium Enterprises, Molt Net, P&C Limpieza y Fireky. Ahora el sector estará pendiente de las acciones por parte de la Oficialía Mayor de la SEP, a cargo de Irma Adriana Gómez Cavazos, que lidera la licitación. Mañana jueves se aperturan las propuestas.



HERMES FALLA

Recién le platicaba que el fondo Promecap de Fernando Chico Pardo compró al HSBC el Libramiento Irapuato de 29 kilómetros. La transacción se formalizó el mes pasado. Y es que en el periodo 2008-2010 el banco que lleva Nuno Matos le invirtió a la carretera mil 101 millones de pesos y el permisionario Hermes, de Carlos Hank Rohn, solo 273 millones. Al final el grupo que dirige Alberto Pérez Jácome Friscione renunció a la concesión porque el tráfico diario promedio estimado para 2016 fue de 6 mil 415 vehículos y el observado fue de 2 mil 854, esto es 55% menor. Desde el inicio de su operación en el 2010, los flujos no cubrían ni los intereses ni el principal del crédito. Habrá que ver cómo le da la vuelta Chico Pardo, que con esta operación entra por primera vez al negocio de las carreteras.



ENTRA AKRON

Grupo Akron es otro que le entra a la competencia en el despacho de combustibles. La firma tapatía importará, almacenará, distribuirá y venderá gasolinas. Su proyecto es a desarrollar en los próximos cinco años, lapso en el que se buscará abrir unos 600 puntos de venta y un centro de almacenamiento, para lo que se invertirán unos mil millones de pesos. La primera fase contempla la apertura de diez estaciones de servicio que estarán fundamentalmente en el área metropolitana de Guadalajara. El arranque de Akron en este nuevo negocio se dio hace unos días tras poner en marcha en el municipio de Zapopan su primer gasolinería. El combustible que el grupo que dirige Joel Corona va ofrecer al mercado incrementará en 10% el rendimiento de cada litro y reducirá en 40% la emisión de contaminantes.



5M2 Y LAGUNES

Al final el candidato del PRI, José Antonio Meade, acondicionó tres sedes que operan como casas de campaña. Una en Chimalistac, que es la de su padre, Dionisio Meade; otra en Polanco, en la calle de Eugenio Sue, y una más en Insurgentes 303. Esta última tiene una característica particular. Son los dos últimos pisos de un edificio de la colonia Condesa que hasta el año pasado fueron las oficinas de 5M2. Hablamos de la empresa de Édgar Farah que empezó en la publicidad tradicional y luego saltó al mundo digital. La encumbró a tal grado Alejandra Lagunes desde la Coordinación de Estrategia Digital de Presidencia, que compró al Grupo Editorial Expansión. Esta funcionaria, además de ser ya candidata a diputada por la vía plurinominal del Verde Ecologista, es la coordinadora de Redes Digitales de Meade.