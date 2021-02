Mario Delgado no le abrió la puerta a Billy Chapman

Puerta cerrada. Descartado por la candidatura a la diputación federal por Morena, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno, está más preocupado y ocupado en dejar de sucesor para que le cubra las espaldas al secretario Juan Francisco Fierro, que en resolver los problemas del municipio. Dicen que en su reciente viaje a la Ciudad de México no fue para hacer gestiones en beneficio de los ahomenses, sino para reunirse con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, con el fin de “apalancar” a Fierro. Algo pasó que no fue del agrado de Delgado que dio instrucciones de que ya no se lo agendaran, que no le dieran cita si Chapman la pedía. Sin embargo, en cuanto llegó de México, el alcalde reunió a su equipo de la administración en su casa para decirles que todo estaba arreglado para Fierro, que se pusieran a trabajar en su proyecto. A la fantasía. Fierro está como él: sentenciado por violencia política en razón de género.



El acabose. La síndica procuradora suplente sustituta, Jehovana Martínez Armenta, está haciendo el total ridículo. Dicen que el que haya corrido a todo el equipo de la síndica procuradora con licencia Angelina Valenzuela Benites es con el fin de que Chapman tenga acceso a toda la información que tiene esta y su gente. Es un plan concebido para ello y otras cosas tras que Valenzuela Benites pidió permiso para buscar la candidatura morenista a la alcaldía. Sin embargo, el acabose es que Martínez Armenta deslice que no le cederá el cargo a Valenzuela Benites cuando regrese porque el Congreso del Estado la nombró hasta el 31 de octubre. Todo indica que esto es una consigna de Chapman y el jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix. Lo cierto es que ella entró por Marivel Páez Roiz y, en efecto, su nombramiento es hasta el 31 de octubre y como no está Valenzuela Benites ella asume la titularidad. Pero cuando regrese tiene que dejar el cargo. Pero a como se las gasta Chapman y algunos diputados locales morenistas, habría que ver en qué términos le entregaron el documento en el Congreso del Estado. Si se lo dieron “amañado” que entraba por Valenzuela Benites hasta el 31 de octubre y no por Marivel Páez Roiz, pues va a haber un problema cuando regrese la síndica procuradora con licencia.

Registros. Hoy inicia el registro de aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma Indígena de México. Se supone que Ignacio Flores, Moisés Rosalío Valdez López y Marco Antonio Lozanía se registrarán tras separarse como consejeros universitarios, uno de los requisitos para participar en la elección. Si no hay otro de la propia universidad, estos llevarían mano porque el criterio de los consejeros universitarios es que van a elegir a uno de casa y no un externo que también tienen derecho al registro, pero a como están las cosas, tienen pocas o nulas posibilidades. Por lo pronto, la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña está citando hoy a conferencia de prensa para dar a conocer el contenido de la convocatoria.



Influencia. El triunfo de Cornelio Vea como presidente de la Asociación Ganadera de El Fuerte es el de la alcaldesa Nubia Ramos más que de Maribel Vega, candidata del PRI a la alcaldía. La elección tenía su importancia a nivel de proyección. Por lo pronto, Ramos ahora sí tiene con qué negociar mínimo las candidaturas a las regidurías porque tiene capital como para influir en el resultado de las elecciones del 6 de junio.

Acelerado. La indiscreción de Daniel “El Musa” Valdez de que él sería el candidato común de PAS y Morena por la alcaldía de El Fuerte le puede salir caro. En principio, esa información era reservada. Ahora que lo gritó a los cuatro vientos da margen a más jaloneo que posible concluya en cambio de rieles. Del plato a la boca...