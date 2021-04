Transparencia, blindaje a campañas sucias

¿Mario Zamora tiene las manos limpias? Me preguntó el periodista Carlos Loret de Mola. “Ahí están”, le respondí mientras se las mostraba durante la grabación de una entrevista para Latinus.

¿No van a salir sorpresas?, inquirió. “Ninguna”.

No vaya a salir mañana o pasado que hay por ahí algunas cuentas, me reviró.

“Y si salen, me voy defender porque sería por un tema político”.

Hace tres años —le expliqué— dejé mi último puesto en la Administración federal, en el Poder Ejecutivo, que es el que maneja recursos, porque en el Senado no manejamos recursos, tú lo sabes muy bien, y no hay una sola observación en la Auditoría Superior de la Federación de mi Administración, no hay un solo comentario en el órgano interno de control. Si quieren inventar, adelante, invéntele, pero no la voy a dejar pasar. Le voy a hacer frente y con argumentos.

Pero Carlos Loret de Mola insistió: ¿Pasa la prueba anticorrupción?

“Yo paso cualquier prueba”.

Lo dije antes y lo sostengo hoy: pongo al escrutinio de la gente mi hoja de vida. Por eso, sin temor a nada, presenté mi 10 de 10: cuánto tengo, qué tengo, cómo lo gano. Todo transparente.

Lo he sostenido desde mucho antes de iniciar campaña. En esta elección nos jugamos todo. El presente y el mejor futuro. No es solamente pensar en los próximos seis años, sino en lo que va a impactar en toda una generación. Esta elección habrá de tener repercusiones en las decisiones que se tomen durante los próximos 30 años.

Por eso es importante que la gente pueda apreciar qué proyecto de Gobierno planteamos, qué ofrecemos, quiénes nos rodean y la hoja de vida de cada quien. Quien mienta hoy, no tendrá autoridad moral, mucho menos compromiso, mañana.

La nuestra es una campaña propositiva y alegre basada en hablar con claridad, de frente, con verdades, sin engaños y con propuestas medibles y realizables. Así quedó demostrado en el primer debate entre los candidatos.

Nuestra campaña suma.

Todos los días nos anima que distintas figuras, muchos de Morena incluso, se han adherido para trabajar pensando en que a Sinaloa le tiene que ir mejor, pero, sobre todo, que a la gente le vaya mejor.

Aquí hay un proyecto ganador y un proyecto limpio.

Por algo es que en las últimas semanas se ha intensificado una campaña sucia en contra nuestra a través de páginas en redes sociales, mismas que hemos denunciado ante las autoridades de justicia.

Es por eso que, tal como lo expuse ante el periodista Carlos Loret de Mola, vamos a hacerle frente a cada señalamiento basado en mentiras e infundios que buscan manchar nuestro proyecto. Nos vamos a defender y defender así el futuro de Sinaloa.

No podemos permitirnos retroceder; Sinaloa merece seguir un rumbo de progreso, de avance y rumbo firme.

Quedan 38 días de campaña, los días pasan rápido y cada vez estamos más cerca del triunfo.

Aquí hay ánimo, hay energía, hay carácter, hay decisión, hay congruencia, hay enormes ganas de trabajar y nada nos detendrá en este propósito de instaurar en Sinaloa la evolución, esa que percibe la gente de norte a sur y de la costa a la sierra.

Ser transparentes, poniendo hechos a los dichos, es el primer paso. Y nosotros ya lo dimos, porque solo siendo verdaderamente transparentes nos blindamos ante las campañas sucias, esas a las que recurren solo los ociosos, perversos, cobardes y desesperados.