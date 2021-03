Mario Zamora asegura que su candidatura va en ascenso y se le ve seguro

Se ve seguro. Mario Zamora es un hombre práctico y ejecutivo. El candidato a la gubernatura por la coalición Va por Sinaloa estuvo ayer en Mazatlán y fue abordado por medios de comunicación. Ahí, Zamora dijo que la gente está ávida de un gobierno con energía, con pasión, fuerza, capacidad y honestidad. “Y lo ven en nosotros”, señaló. Algo que no se le puede regatear a Mario Zamora es su intenso activismo. En un solo día se le puede ver en el norte, en el centro y sur de Sinaloa. Su actividad más que evidente. Una actividad que contrasta con el resto de sus competidores a la gubernatura. Salvo el caso de Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, que también desarrolla una intensa actividad presencial en la geografía sinaloense. Mario Zamora, candidato a la gubernatura por “Va por Sinaloa”, aseguró que su candidatura va en ascenso. Y si se percibe. Y de continuar así como él dice, entonces por mucho estará en la pelea y con buenas posibilidades. Otro tema indiscutible es el apoyo de la señora Wendy Ibarra de Zamora. La señora se ha revelado como una gran promotora de la campaña de Mario Zamora. Las candidaturas para las alcaldías, comentó Zamora, son parte del “gran equipo que se ha logrado armar”. Mencionó a Fernando Pucheta en Mazatlán, Faustino Hernández para Culiacán, Marcos Osuna para Ahome y el doctor Chuy López en Guasave. ¡Equipazo!, exclamó Mario Zamora.

¿Frente común contra “El Químico”? Pareciera que exfuncionarios municipales y aspirantes a la alcaldía de Mazatlán por Morena, se han puesto de acuerdo. Ninguno, pero ninguno está dispuesto en brindar su apoyo a Luis Guillermo Benítez en caso de que lo impongan como candidato. Evidentemente, la síndica procuradora con permiso, Elsa Bojórquez, no lo apoyaría para nada. Y David González Torrentera, exbrazo derecho del “Químico”, asegura que él apoyaría a quien nombrara Morena, pero menos a uno, al “Químico”. No se diga que otros aspirantes a puestos de elección popular por Morena, como el abogado Luis Aguilar Colado. Y no se diga el doctor Juan Torres. Hay una rebelión interna de morenistas. Y su líder nacional, Mario Delgado, se niega a verlo. Y el candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, igual.

La primera en registrarse. La hoy expriista Rosa Elena Millán se registró como candidata a la gubernatura ante el Instituto Electoral de Sinaloa. Va por el nuevo partido Fuerza por México. Toda la formación política, cargos de elección popular y puestos en la función pública, Rosa Elena se los debe a su partido de origen, el PRI. Hoy se lanza a la nueva aventura en un partido de reciente creación que lo que busca sin duda es votos para salvarse de la cancelación de su registro. Habrá que ver qué tanto avanza este nuevo partido y en los hechos a quién beneficia o perjudica electoralmente.

La prueba que viene. La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina. Las autoridades están evaluando operativos que tienen como objetivo el proteger la salud de quienes acudan a los balnearios y playas. Pero también está la seguridad de quienes nos visitan y los locales. En Culiacán parece que ya se tomó la decisión de “cerrar” balnearios y lugares de recreación. Y es que Culiacán es donde se concentra el mayor número de contagios de Covid-19. También el mayor número de muertes. Es una decisión del municipio.