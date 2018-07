Mario Zamora, en la primera línea del Senado

Como lo adelantamos hace una semana, Miguel Ángel Osorio Chong es oficialmente el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores.



Serán 14 senadores los que conformarán la bancada priista en la Cámara Alta. Aunque no es numerosa, destacan políticos de alto nivel.



Entre los senadores electos está Claudia Ruiz Massieu, quien actualmente es la presidenta nacional del PRI; el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y pesos completos de la política como Beatriz Paredes, Manuel Añorve, Ramírez Marín, y de las caras más jóvenes el sinaloense Mario Zamora Gastélum.



La elección de Osorio Chong fue por unanimidad, con la principal misión de reconstruir y ser una oposición fuerte, experimentada y que dará la pelea. Con esto mandan mensaje de unidad y consenso.



Tenemos información que Mario Zamora estuvo en el primer círculo del grupo de los senadores electos y de la que será la burbuja de mayor confianza del PRI nacional. Del grupo que toma las decisiones, así que tendrá un papel principal y estará en primera fila en el PRI nacional. Muy atentos.



Por cierto, Osorio Chong tiene una gran fortaleza: su cercanía con el próximo coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, así que definitivamente será el puente y negociador.



Recordemos que en la pasada legislatura el priista Manlio Fabio Beltrones logró tanto poder como oposición que algunos lo llamaban vicepresidente. Tomaba las decisiones con el presidente Felipe Calderón.



En esta ocasión, Emilio Gamboa Patrón era factor de decisiones pero el mando era del presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de que tenía gran poder no fue igual. Pendientes porque la Cámara de Senadores tendrá una muy interesante legislatura.



Tricolor. La actual presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, estará en el cargo durante un año para concluir el periodo y después dar paso a la renovación en la que podrían elegir al nuevo dirigente por consulta a las bases. Nos adelantan que el tema del cambio de nombre, colores y logo no es tema menor, y sería mediante un análisis serio como se tomen las decisiones. De entrada la prioridad es recuperar la confianza de los ciudadanos y llegar a los jóvenes. Al final será importante ver si el PRI escuchó el mensaje que le mandó la ciudadanía en las pasadas elecciones.



Destacado. Muy buena carta destapó el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para embajador de México ante la ONU con José Ramón de la Fuente. El destacado académico y exrector de la UNAM es un perfil de muy alto nivel. Sin duda, es una buena decisión.



