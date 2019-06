Mario Zamora: libertad del estado, Federalismo y Seguridad

Mazatlán, Sinaloa.- Agradezco al Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, que no sólo se ha preocupado, si no se está ocupando de temas tan relevantes como es el Federalismo, no lo que fue en el pasado, sino en el México que todos queremos. De verdad le agradezco mucho este esfuerzo. Una persona que ha decidido dedicarle tiempo a México, eso es muy valioso.

Agradecer también a don Carlos Alvarez del Castillo, a Juan Fernando Ealy, y un particular saludo a Javier Salido, que me toca me ha tocado ver el esfuerzo, las ganas que le ha puesto a esto.

Y me da mucho gusto que lo hagan los medios de comunicación, ayudan mucho, primero a que sea de una manera transparente, a que pueda mucho más personas ver y darse cuenta de qué es lo que hacemos, de qué es lo que pensamos, y sobre todo que es lo que podamos lograr hacer.

Participaron en el 2do foro de Federalismo y Seguridad el Dr. Rigoberto Ocamppo Alcántar, Mario Zamora Gastélum, Imelda Castro Castro, magistrado Enrique Inzunza Cázarez y Dr José Maria Serna de la Garza. En Mazatlán, Sinaloa, el jueves 28 de junio del 2019.

Quiero agradecerle a mis compañeros senadores a Damián Zepeda, a Lalo Ramírez que andaba por aquí, a mi amigo Juan José Jiménez, y de manera muy particular a Ricardo Monreal Ávila, la verdad que yo formo parte del grupo parlamentario PRI, y reconozco el talento, las ganas el amor a México, y el entender que el poder legislativo, que el senado es un poder independiente y equitativo, al mismo nivel al poder ejecutivo.

La libertad del estado y reconocimiento a Monreal

Sin duda, respeto y aprecio al Presidente la República, pero esa libertad y esa capacidad de entender que los poderes se encuentran de manera independiente, y al mismo nivel, es lo que ayuda. O creo yo al menos que puede ayudar a construir una mucho mejor república. Y eso le aprecio y le reconozco al senador Monreal.

Tres veces senador, tres veces diputado, algo se aprende en el camino amigos y amigos. Aunque dijo ahorita que es de Zacatecas, tiene muchos amigos aquí en Sinaloa, mucha gente que lo quiere, creo que ya se está tramitando el acta de nacimiento de Los Mochis.

Presidentes de partido presentes

Me da mucho gusto que esta el presidente de mí Partido, Chuy Valdéz. Qué bueno que los presidentes de los partidos se acerquen a este tipo de foros. Ojalá todos se acercaron estos foros.

Seguridad y Federalismo

Creo que estos dos temas Seguridad y Federalismo, serán referentes de lo que queremos construir, el México que nos va tocar vivir a los que acá estamos, y a los que tengamos descendencia.

Me da mucho gusto ver a Guillermo Aarón Sánchez, así como Tomás Chávez, El Güero Cruz, la verdad qué buen regidor. Qué bueno que andan por acá.

Federalismo y Centrismo

Trataré de ser muy concreto, como dijo el gobernador de Sinaloa. El origen de la palabra federalismo, es de latín que significa unión, alianza, pacto, acuerdo.

Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, decía:

el federalismo es un proceso evolutivo

No podemos escribir en piedra el federalismo, de lo que fue. Hoy nos toca pensar en qué tipo de federalismo queremos vivir.

Centrismo e impuestos: Sólo 20% regresa al estado

¿Qué pasa con el IVA y el ISR? Los cobra la Federación, pero se queda con el 80% y sólo el 20% regresa al estado. Y de ese 20, 4 centavos o 5 se van al municipio.

Y qué pasa, por ejemplo en Sinaloa, de los estados que ya construyó un SAT, es un tipo SAT federal, somos los primeros, tengo entendido, que lo hicimos. ¿Qué pasa si en Sinaloa cobramos nosotros el IVA, y el Impuesto Sobre la Renta? Aquí hay empresas muy importantes de corte nacional e internacional.

Las autoridades más cercanas a las personas, son los alcaldes, que aquí nos acompañan. Son los alcaldes, el gobernador y su gabinete, que diariamente tienen que estar atendiendo requisitos y necesidades de la sociedad.

Centralistas de origen: un problema heredado

Nuestra formación, de origen, desde la antigua España y el virreinato siempre fue centralista. Y muchos pues tenemos que ir a la gran Tenochtitlán a pagar tributos, desde los aztecas e incluso a los españoles, y yo soy de la idea, como muchos de provincia, de que México es mucho más mucho más que la Ciudad de México.

Además no puedes implementar Políticas Públicas iguales para todos. Por ejemplo: El campo de Oaxaca, poco tiene que ver con el campo sinaloense.

Incluso el campo del sur de Sinaloa es distinto al del Norte del Estado. Y creo que llego el momento de pensar, por supuesto en un país y una República, y en un mundo global pero desde una posición local.

Si queremos encontrar soluciones a los problemas tiene que ser desde lo local, si estás sentado en un escritorio a 3000 kilómetros de aquí, por más brillante que seas y estudiado, va a estar muy difícil.

El Senado debe dar solución

Entonces, nosotros debemos hacerles ver, como bien lo decían: el Senado representa, y su fundamento principal es a los Estados, es el federalismo: lo queremos defender, lo queremos fomentar, lo queremos promover.

Y es un gusto que un grupo de mexicanos dueños de medios tan importante hayan decidido poner estos temas en el centro.

Guardia Nacional

En el tema de seguridad y lo digo muy rápido.

Coincido con el diagnóstico del Presidente de la República, para combatir la seguridad: sí se requieren armas, y se requieren policías, sí se requieren estrategias. Sin duda. Creo que la Guardia Nacional es un buen esfuerzo.

Ojalá la Guardia Nacional de un buen resultado. Sin embargo hay que ir a las causas, y muchas veces son la falta de oportunidades, la falta de financiamiento, la falta de poder salir adelante, por y gracias al esfuerzo personal de cada uno.

Crear un ambiente para emprendedores e inversionistas

Concluyo con una cita de un pensador americano, Schumpeter, es un economista de origen austríaco, que desde 1911, escribe el libro, La teoría del Desarrollo. Y dice:

El país, la región, la zona que descubra la manera de promover el emprendedurismo o a los emprendedores, (el país o la región) que descubra esa manera, esa forma: No se va a tener que preocupar por temas de pobreza.

Y ahí está la región del Silicon Valley, y hay mucha regiones que han generado un ambiente donde cualquier persona que pueda desarrollar una idea, o pueda obtener financiamiento o encuentra mercado, han salido adelante.

Yo creo que ese es el camino que hay que caminar es un rumbo sin duda que no es sencillo.

Conclusión

Es verdad a México le faltan muchas cosas. Es verdad en México, hay temas pendientes: pero que no se nos olvide. México es un gran país. Muchas veces no nos damos cuenta porque pues no volteamos a ver otro lugares, es un gran país y México es mucho más que una persona, y es mucho más que su propio gobierno. Estoy a sus órdenes.