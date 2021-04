¿Mario Zamora se le adelantó a Rubén Rocha Moya?

Madruguete. Cuando los operadores del candidato morenista-pasista a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se quieren meter en Bachomobampo y los ejidos aledaños, el candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, se les adelantó. Y es que ayer estuvo ahí acompañado del candidato a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno, que tiene ahí familiares, lo que es ya una ventaja. En el evento, los pobladores se comprometieron a apoyarlos porque consideraron que con ellos “les va a ir muy bien”. Y es que Zamora y Osuna les hablaron lo que los vecinos querían escuchar. Ya se sabrá si en esta zona Cutberto Ríos y Jesús Marañón, operadores de Rocha Moya, logran romper el avance de los priistas-panistas-perredistas, como en otras en el municipio. Ríos y Marañón apenas andan queriendo armar estructura en la zona donde ayer Zamora y Osuna Moreno visitaron y otros puntos de la zona rural. Además, estos en la ciudad, en Rosales y Centenario, saludaron automovilistas. Anduvieron movidos.

El punto. El que también estuvo ayer en la ciudad fue Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Vino a reforzar al candidato a la alcaldía Miguel Ángel Camacho, que anda de aquí para allá por el voto ciudadano. Anda muy convencido que la tercera es la vencida. Su apuesta es que los ahomenses salgan a depositar el voto en forma libre. El detalle es que el bloque de Morena-PAS y el del PRI-PAN-PRD le apuestan a la estructura, la que tienen aceitadita con recursos.

Sombra. Por cierto, Osuna Moreno no quiere dejarle el camino libre a los candidatos que pudieran hacerle sombra, como el del Partido del Trabajo, Domingo “Mingo” Vázquez. Este estuvo antier en Bacorehuis, Valle del Carrizo, en un acto acompañado por el candidato a la diputación por el Distrito 03, Cecilio Gámez Portillo, entre otros, pero Osuna Moreno en otro en la cabecera de esa sindicatura con los líderes del sector cenecista y vecinos del lugar. Para promesas, los dos resultaron retequebuenos. Vázquez les prometió a los de Bacorehuis hacer la carretera a la México 15, en tanto Osuna, mejorar los servicios públicos para que ya no tengan necesidad de bloquear esa rúa. Todo un cuento de hadas.

No me ayudes compadre. En lugar de poner a salvo a Mingo Vázquez, luego de que un grupo de petistas se fue con el candidato de Morena a la alcaldía, Gerardo Vargas Landeros, el líder del PT en Ahome, Raymundo Simons, le enredó más la piola. Y es que Simons explicó que todo se debe a que Felipe Juárez, exdirector del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, no obtuvo la candidatura a la alcaldía. La cosa no rasparía a Mingo si no hubiera hecho referencia al proceso interno de ese partido. Simons asegura que él fue el único que se registró como precandidato a la alcaldía en el PT. De hecho, ya lo habían anunciado como candidato, pero de repente se la quitaron y se la dieron al promotor deportivo que dice en su campaña que es diferente a los demás. ¿Será?

En la calle. Los opositores morenistas no le dan tregua a Gerardo Vargas. Y es que volvieron a realizar una marcha por las calles de la ciudad en rechazo a su candidatura a la alcaldía porque la consideran una imposición. Con menos líderes, porque algunos ya fueron cooptados, como Lucio Tarín, la manifestación fue encabezada por el diputado local Juan Ramón Torres, que tiene un recurso legal para que Morena le retire la candidatura. Ese no es el verdadero problema de Vargas Landeros porque en caso de que eso prospere, lo subsana con que el PAS lo sostenga como abanderado, sino el punto es que las protestas y rechazo influyan en los electores.