Mario Zamora se reúne con Álvaro Ruelas e Aarón Irízar

El senador priista Mario Zamora Gastélum reunió este fin de semana en su casa a un grupo amplio de líderes de su partido en plan de convivencia en el que “compartieron grandes experiencias y anécdotas”. En el encuentro, que calificó como “muy especial”, sobresalieron los de su grupo original, los de la m arrobadas, pero la atracción sin lugar a dudas es que ahí estuvieron el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave y el exsenador Aarón Irízar. El primero aspira a la presidencia del PRI estatal, en tanto el segundo en un primer momento parecía que la tenía en la bolsa esa posición, pero después se retiró de esa aspiración porque no quería ser dirigente sustituto hasta diciembre, que mejor se esperaba a la elección de un periodo normal. Los que conocen de las entretelas del poder dicen que el reunir a los dos Zamora Gastélum manda el mensaje de que retomó los hilos de la sucesión partidista en Sinaloa. La reunión, dicen, está clara: o es Ruelas Echave o es Irízar. O bien el exalcalde ahomense para el interinato e Irízar para el próximo periodo normal.

Como era de esperarse, la postura del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, levantó ámpula en varios sectores de la sociedad ahomense. Unos lo tomaron con reserva, pero otros, los más, avalaron que les hiciera frente a los líderes del Partido Revolucionario Institucional, César Emiliano Gerardo, y de Acción Nacional, Ariel Aguilar. Y es que los primeros señalaron que no era para que Vargas Landeros se hubiera “enganchado” por el tema electoral, ya que falta mucho todavía. Asimismo, dicen que porque tiene la investidura de alcalde. Sin embargo, los segundos lo respaldaron que les haga frente porque tiene que defender el trabajo que está haciendo su gobierno. No podía dejar el vacío al señalamiento que hicieron los dirigentes opositores de que la administración era “normal”. Y ya encarrerado en defensa de los que se ha hecho para resolver los problemas en los servicios públicos, pues le avalan que se metiera en lo electoral. Es decir, le festinan que no se anduvo con medias tintas. Y sorprendió que dijo que les van a dar una pela en el 2024.

La diputada local priista Deysi Judith Ayala empezó a ser sus propias relaciones aprovechando el juego y poder que le da su investidura. Y como otros priistas ya se empezó a acercarse con funcionarios de la administración morenista. Lo hizo con el coordinador ejecutivo del Cobaes en la zona norte de Sinaloa, Lucio Antonio Tarín. Nunca lo había tratado hasta ahora. Fue a plantearle una serie de actividades en beneficio de la juventud de esa institución, en la que estudió. Después del encuentro, la diputada celebró la coincidencia con Tarín de trabajar juntos en beneficio de los jóvenes. Es la primera de otras reuniones.

A todo dar dicen que anda el líder de los trabajadores del Ayuntamiento de El Fuerte, Jesús García. Algunos trabajadores sindicalizados aseguran que tiene una “muy buena” relación con el alcalde Gildardo Leyva, por lo que no se la hace “de cansada”. Ya más de uno de los agremiados están interesados en saber cuánto ganaba antes y cuánto gana hoy con esta administración. Y ahí se va a saber el motivo.