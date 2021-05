Mario Zamora, tranquilo y seguro de que ganará la elección este 6 de junio

Sinaloa.- Tranquilo y seguro. Mario Zamora se percibe tranquilo. Se le siente seguro. Hasta hoy no se le puede regatear el dinamismo que le ha impuesto a su campaña. En corto, Mario Zamora, candidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD, confirma que el esfuerzo tendrá su recompensa este 6 de junio. Señala que las adhesiones a su candidatura, como la más reciente de Gloria González que declinó a su favor la candidatura por la gubernatura por el PT, son señales positivas y confirma que su propuesta es la mejor y la que necesita Sinaloa. Mario Zamora finca también su próximo triunfo electoral en los datos, en los números que se tienen en cada uno de los municipios de Sinaloa. En la expresión de la gente que directamente él ha visto a la cara, a los ojos. El hecho de haber superado la desventaja de hasta 20 puntos con la que arrancó su campaña, es otro factor que abona a la confianza de lo que sucederá este domingo 6 de junio. Es seguro que los municipios de Mazatlán, Culiacán, Ahome, Guasave y otros más pequeños como Escuinapa actualmente gobernados por Morena, serán recuperados por la coalición PRI, PAN y PRD. En esos municipios ya se vivió en carne propia la forma de hacer gobierno de Morena. Y los ciudadanos los han reprobado. Se muestra tranquilo porque su propuesta de transformar Sinaloa con una visión de futuro de impulso a las actividades productivas en el estado son las que requiere la entidad. Hoy nuevamente Mario Zamora estará en el sur de Sinaloa. En Escuinapa, El Rosario y Mazatlán sostendrá eventos de frente con los ciudadanos.

Hoy motivos. Unas son las encuestas que se conocen públicamente. Pero hay otras internas que cada partido, que cada candidato conoce y que le dan la lectura exacta de lo que electoralmente está ocurriendo. En lo interno, la Coalición PRI, PAN y PRD tiene dos encuestas frescas, sin matices, sin engaño. Una del 8 de mayo en donde Mario Zamora se encontraba 6.4 puntos debajo de Rubén Rocha Moya. Y se tenían 20.9 puntos de indecisos. En la última encuesta del 25 de mayo, Zamora y Rocha están “empatados” y los indecisos sumaron 15.2 puntos. Los sondeos internos hablan de un crecimiento de Zamora y un estancamiento de Rocha Moya. Eso dan cuenta los números internos.

También Rocha. El candidato a la gubernatura por Morena-PAS Rubén Rocha Moya estará en el sur de Sinaloa “pisándole” los talones a Mario Zamora del PRI, PAN y PRD. Rocha Moya estará en Escuinapa en donde encabezará su “cierre” de campaña. Luego estará en Mazatlán para encabezar un encuentro con profesores en el Centro de Convenciones. De ahí viajará a El Rosario donde cerrará campaña y se regresará a Mazatlán también para su “cierre”. Aquí en el puerto estarán presentes los candidatos a diputados locales de los distritos 20, 21, 22 y 23, oportunidad que tendrá Rocha Moya para conocerlos. Porque sus “campañas” han sido “fantasmas”. ¿Y así pretenden ganar?

El PAS sin candidatos. El tiempo se agota y el Partido Sinaloense hasta hoy no tiene candidato para la alcaldía de Mazatlán y tampoco para Culiacán. Hasta la noche de ayer las autoridades electorales de Sinaloa solo tenían la revocación de las candidaturas comunes entre el PAS y Morena. De los recursos presentados ante el Tribunal Federal Electoral, no se tiene nada oficialmente. Las boletas para candidatos a alcaldes en Mazatlán y Culiacán no llevarán el nombre del PAS. Y hay por lo menos dos diputaciones que tampoco aparecerá el PAS. Y aún así aseguran que no les afectará.