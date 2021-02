Marioneta del alcalde Billy Chapman

En cuanto pisó la oficina por primera vez, la síndica procuradora suplente sustituta de Ahome, Jehovana Ariselda Martínez Armenta, despidió a todo el equipo de trabajo de la síndica procuradora con licencia, Angelina Valenzuela Benites.

Lo hizo tras estar con el alcalde, Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno, con lo que queda claro que recibió instrucción de este, aunque ella lo niegue.

Las señales están a la vista de todos porque hasta se hizo acompañar del titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro; el director de Administración, Sergio Leyva, y el director jurídico, Jonathan Gutiérrez, que mostraron una actitud de “perdonavidas”.

No solo ese exceso, sino que a Martínez Armenta se le puso que ella va a seguir hasta el final de la administración. Que si Angelina Valenzuela regresa ella no le va a dejar el cargo porque el Congreso del Estado la eligió hasta el 31 de octubre. Cegada por la soberbia, no ve que va a estar ahí hasta que regrese Valenzuela Benites.

La nueva síndica procuradora empezó con el pie izquierdo. Se subordinó al alcalde que la usa para saciar su sed de venganza contra Valenzuela Benites. Es decir, juega el papel de títere como el jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix.