A emitir el voto

“El cargo más importante, y el que todos podemos y debemos ocupar, es el de ciudadano particular”. La frase se atribuye a Louis Brandeis, juez en Estados Unidos, quien vivió hasta mediados del siglo pasado, y viene a colación porque este domingo nuestro estado, y todo el país, vivirá un proceso electoral al cual desde aquí le invitamos a participar ejerciendo su derecho al voto. Por supuesto que no le vamos a sugerir por quién votar o por quién no, aquí aplicamos lo que dice la canción “ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces” y usted tiene su criterio. Lo que sí vamos a insistir es en la importancia de ejercer el derecho al voto.

Para animarlo aquí le van algunas cifras. Para empezar, en un ejercicio bien simple de sumas y división resulta que cada voto en las elecciones de este domingo en el país sale en algo así como 281 pesos. En Sinaloa, la última elección para gobernador registró un abstencionismo del 50 por ciento, 1 millón 39 mil 138 personas inscritas en el padrón electoral no votaron. Para esta elección, la lista nominal es de 2 millones 283 mil 776 personas. Si este domingo se repite esa tendencia abstencionista significa que alrededor de 312 millones 400 mil pesos se irán a la basura, y no están los tiempos para andar tirando el dinero. A las brigadas que le han abordado en los cruceros o en su domicilio para llevarle la propaganda de las y los candidatos. A los espectaculares, lonas, volantes, calcas y banderolas, se suman los miles de mensajes cada vez que navega por internet, o dígame si no al abrir una página web, una red social (la que sea) o estar escuchando su canción favorita en una aplicación en línea no le interrumpe el mensaje de algún candidato o candidata. Están hasta en los juegos en línea, va avanzando y ¡Zas! entre una etapa y otra se cuelan para pedirle su voto. A lo anterior se suma que en estos tres meses de campañas, a nivel nacional, se han transmitido 19 millones 800 mil spots en radio y televisión, es decir 305 spots cada minuto. Eso, sin contar las entrevistas en noticieros y programas de variedades. Como puede ver es un buen de dinero aplicado en el proceso electoral, además del trabajo de brigadistas del Instituto Nacional Electoral que fueron a tocar la puerta de miles de personas para entregar los nombramientos de funcionarios de casilla; de la labor de brigadistas de los partidos políticos que al hacer proselitismo ha recibido insultos y groserías de las más diversas formas; de la buena disposición de las personas que este domingo 6 de junio estarán en las 4 mil 986 casillas que se instalarán en Sinaloa, atendiendo de sol a sol, y que una vez concluida la jornada electoral habrán de contar los votos, levantar el acta, recoger los materiales de la casilla, llevar los paquetes electorales a la Junta Distrital que les corresponde, hacer la fila para que le reciban. Como puede apreciar, es mucho trabajo como para despreciar y mucho dinero como para desperdiciarlo. De ahí la invitación a que este domingo acuda a emitir su voto, como parte del cargo que todos podemos ocupar: el de ciudadano.

Gracias por leer estas líneas.