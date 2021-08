Con la llegada de un nuevo objeto al centro de operaciones de A2D3 surgió el tema para hoy. El objeto que arribó fue nada más y nada menos que… una cuerda para saltar. El no compartir el entusiasmo que despertó la cuerda, me convirtió de inmediato en el blanco de una mirada reprobatoria, acompañada de la explicación de que aquella cuerda, ¡No es cualquier cuerda! Es una que trae en los mangos un mecanismo que le permite girar sin problema. ¡Ignorante de mí! Que en vez de maravillarme con la explicación solté la carcajada. Y aquí viene el tema de hoy: los juegos que han caído en desuso como aquella práctica de saltar la cuerda. La cuerda que saltamos los predigitales no era más que un pedazo de tendedero roto o un sobrante de tendedero nuevo, preferentemente de plástico, porque los de ixtle eran más gruesos, pesados y cuando se fallaba el salto dolía el golpe. A lo más sofisticado que llegábamos era a los “brinca mecates” que traían mango de plástico de brillantes colores, o que la cuerda tenía por dentro papeles de colores brillantes como con los que se adorna el árbol de Navidad. Quienes eran felices propietarias de una de esas, tenían motivos de sobra para sentirse so-ña-das. No lo sabíamos, porque qué niño me da que diga “voy a ponerme a saltar la cuerda para agarrar condición física”, pero resultó que ese ejercicio sirve para eso y también para la coordinación, y esto último se manifestaba cuando saltar iba acompañado con una serie de suertes como cruzar los brazos, saltar hacia atrás, saltar en un pie, en otro, y todo lo demás que se le pudiera ocurrir, eso sí, siempre contando porque se trataba de resistir y qué mejor manera de saberlo que contando brinco tras brinco. Tiempos traen tiempos y lo que para muchas generaciones fue parte de los juegos de la niñez evolucionó y llegó a los gimnasios, convirtiéndose en parte de las rutinas o en una rutina por sí misma. En ese escenario, las cuerdas de brillantes colores y los sobrantes de tendedero no tuvieron cabida, y cedieron su lugar a las cuerdas profesionales. Así como lo leyó, porque ahora las cuerdas se profesionalizaron, algunas traen dispositivos para conectarlas a alguna aplicación en el teléfono celular, para contar calorías, para monitorear el ritmo cardiaco y para ajustarlas según el tipo de salto, porque no aplica aquello de “para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”. Porque ahora las cuerdas no solo son profesionales, sino también están especializadas, que si para crossfit, para salto rápido, para salto fitness, standard, con mangos ergonómicos, con materiales para que no le suden las manos, con mecanismos para ajustar el largo de la cuerda (como la que compraron aquí). Nada de andar enredándose el mecate en las manos hasta lograr el largo deseado, le aplasta un botón y ¡Listo! La tecnología en sus manos. ¡Ah! y los cambios incluyen contar con una lista de canciones con el título específico “Para saltar la cuerda”, las cuales puede seleccionar desde el mango de su brinca mecate, a través de internet.

