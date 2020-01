Adiós a La Parka

Hablemos de lucha libre. Para ser precisa hablemos de un luchador: La Parka, quien el reciente fin de semana fue llamado por el réferi supremo, como consecuencia de una serie de fallas orgánicas derivadas de una lesión que sufrió dos meses atrás en un lance, durante una función en Monterrey. Oriundo de Hermosillo, Sonora, Jesús Alberto Huerta Escoboza obtuvo más de cinco máscaras y rapó a otros tantos gladiadores; sin embargo entre sus mayores conquistas está el haber conservado su nombre de batalla La Parka, nombre que no pocas ocasiones estuvo envuelto en la polémica. En México hay dos grandes empresas de lucha libre: El Consejo Mundial de Lucha Libre y la Triple A. No pocas ocasiones, los empresarios son propietarios del nombre y equipo del personaje (máscara, capa, atuendo) y cuando el luchador que lo encarna decide cambiar de empresa o independizarse encuentra que no es dueño de los derechos. Para entonces el gladiador ya se ha ganado un espacio en las carteleras estelares y se ha hecho de un buen de seguidores; cambiar de nombre y de equipo no es opción. Empiezan entonces los juegos de palabras y las variaciones en los atuendos para poder conservar lo más posible la imagen original, sin infringir los derechos de autor.

La Parka es uno de los nombres que más ejemplifican esos casos. La primera Parca saltó al ring en la década de los 70. A principios de los años 90 el personaje resurgió, pero con K en vez de c. La primera Parka mantuvo ese nombre hasta 1996, cuando decidió independizarse y tras un sonado combate por los derechos los perdió. Esa Parka se convirtió en L.A. Park y el nombre La Parka lo tomó Jesús Alberto Huerta Escoboza, quien inició en el mundo luchístico como Karis La Momia. La Parka defendió el nombre arriba y abajo del encordado desde 1996 hasta el día de su muerte, este 11 de enero. En el mundo de las luchas, los gladiadores eligen una canción como rúbrica para su ingreso al ring y cuando logran el triunfo.

Escuchar las primeras notas de Thriller, con su carcajada macabra, era el anuncio de la llegada de La Parka, que se adueñaba del escenario con su baile que combinaba movimientos que semejaban los de un robot y los de un esqueleto rumbero, estallando el entusiasmo del público. Además de por lo menos cinco luchadores que emplean el nombre Parka con algunas variaciones (L.A. Park, Súper Parka, etc.), en arenas lejanas a los grandes reflectores, no faltan los empresarios tramposos a los cuales se les hace fácil emplear al luchador que tienen a la mano y vestirlo como el enmascarado del momento. Total, como lleva máscara, ni quien se fije. Esas situaciones, dieron a La Parka el don de la ubicuidad, al menos en el nombre que no pocas ocasiones era anunciado en arenas geográficamente distantes, el mismo día y a la misma hora.

El embuste al público duraba hasta la presentación, porque su característico baile, aunado a su altura y complexión delataban inmediatamente la chapuza. En más de dos décadas en el ring. La Parka se ganó un lugar en el gusto del público y en la historia de la lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Descanse en paz.