Al mismo ritmo

(Nobleza obliga. Iniciamos agradeciendo el buen trato, el buen ánimo, la calidez y la eficiencia del grupo que participó en la vacunación del sector educativo. Desde el registro en línea hasta retirarse del puesto de vacunación, ya habiendo recibido la vacuna, si algo distinguió el proceso fue la eficiencia y el buen trato. A todas las personas que intervinieron, ¡muchas gracias!).

Y aquí viene un cambio de tema, como dijera el siempre bien recordado amigo Álvaro Rendón, el Feroz, “a propósito de asuntos que no vienen al caso”, hoy vamos a hablar de esos bailes que se vuelven virales.

Este fin de semana circuló de teléfono celular a teléfono celular un video grabado en un popular antro de Culiacán, en el que se aprecia a un numeroso grupo de jóvenes bailando al son de fiel, una popular canción que se utiliza mucho como fondo para los videos de la aplicación TikTok y que ya tiene hasta su coreografía.

El video despertó cantidad de comentarios. Los más obvios: quienes ahí aparecen baile y baile traen el cubrebocas enredado en la muñeca como si fuera pulsera. El otro: todos bailan igualito.

Para quienes creyeron que eso de seguir la misma coreografía es imponer moda, permítame sacarle del error. Desde los bailes de época en los que las parejas se deslizaban por la pista al son del vals de moda, hasta el “Tú ta’dura sin ir al gym” no ha habido generación que no haya tenido sus coreografías; la diferencia es que hoy se popularizan a través del teléfono celular, antes fue por televisión, más antes por el cine y mucho más antes por los salones de baile.

¿O es que ya olvidó? Como se abarrotan las pistas en cuanto se escucha “No rompas más, mi pobre corazón” y como se vuelven a vaciar cuando le sigue el Payaso de rodeo, cuyo rápido ritmo exige una estupenda coordinación motriz, una más estupenda condición física y un mejor equilibrio si la quiere bailar en tacones.

Mover los bracitos de un lado a otro en lo que se escucha “Tu celular y tu corazón tienen PIN, por nadie llora, a to’a la’ relacione’ pone fin” no pinta comparado con el movimiento de brazos y la letra de “Aserejé-ja-dejé de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi”, que no sabremos qué dice pero ¡Ah, como levanta el ánimo de las fiestas!

Basta abrir la cápsula del tiempo para recordar cómo los adultos jóvenes de hoy bailaban igualitos al son de “La calle de las sirenas, la calle de las sirenas” y los de más antes con la Mayonesa, cuya letra podrá no tener mayor coherencia, pero quién se fija en la letra cuando de lo que se trata es no perder el paso. Y así podemos seguir llenando líneas y líneas, pasando por los pasos del Mambo Number Five hasta los del Mambo Número Ocho. Como podemos atestiguar, esto de seguir en grupo una coreografía no es nuevo, así se construyen los recuerdos.

