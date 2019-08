Cada que se anuncia un ciclón no faltan las expresiones “así dicen y nunca llegan”, pero ocurre que no pocas veces sí llegan, así que en lo que es ya un clásico en este espacio vamos a referirnos a huracanes y medidas preventivas ante huracanes y fuertes lluvias.

En el océano Pacífico la temporada de huracanes inicia en mayo y termina en noviembre. La fuerza de los ciclones se mide por la velocidad de sus vientos, en nuestro país se utiliza la escala Saffir-Simpson (creada en 1969 por Herbert Saffir y Robert Simpson, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos) que considera 5 categorías, siendo la quinta la más alta para fenómenos con vientos máximos sostenidos de más de 252 kilómetros por hora.

La madre naturaleza aplica la chancla contra sus hijos desobedientes y los daños que hemos provocado al medio ambiente se reflejan en que cada año los huracanes son más fuertes. A diferencia de los sismos, los huracanes advierten desde que se empiezan a formar, lo que permite pronosticar su trayectoria con cierto margen para alertar a la población, el problema estriba en que no pocas personas desechan esas advertencias argumentando que “así dicen y no llegan” y cuando ven la de a deveras empiezan las compras de pánico. Para que no le agarren las prisas, aquí van las recomendaciones con base en lo que dicta Protección Civil y lo que la experiencia ha dejado.

Asegurar puertas y ventanas. No espere a que el cielo se ponga apocalíptico para correr a reparar los vidrios que estén rotos. Encontrará en la cristalera una larga fila de personas con el mismo apuro suyo.

Si vive en zonas inundables tenga a la mano los documentos importantes protegidos con alguna bolsa impermeable y ubique los refugios más cercanos, así como las rutas más seguras para llegar a ellos.

Sea prudente. No se arriesgue en actos temerarios para ganar ‘likes’ en redes sociales. Su integridad y la de las personas que trabajan en rescate valen más que cualquier ‘like’.

Almacene agua potable, agua embotellada, alimentos enlatados (y abrelatas), linterna y radio de baterías, artículos de higiene personal. Serán indispensables en caso de afectaciones a los servicios de agua y energía eléctrica.

Piense en las mascotas. Si tiene perros y vive en una zona inundable no los deje amarrados ni expuestos a su suerte, llévelos a un lugar seguro y considere incluir alimento. Si vive en un sitio que no se inunda, procure resguardarlos, hay perros que se alteran con los rayos y dejarlos solos en medio de la tormenta no es muy pet friendly que digamos.

Manténgase atento a los servicios de las autoridades de protección civil, aplique el sentido común y sea tantito agradecido, si los estragos del fenómeno no le afectaron a usted no significa que a otros les haya ido igual de bien.