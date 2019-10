Antes de cualquier contratiempo

Tengo dos amigas que comparten el mismo nombre de pila, no se conocen entre sí; sin embargo, tienen algo en común: las dos son mujeres valientes, fuertes, mujeres renacidas a quienes un día que fueron a realizarse un examen de rutina se les detectó oportunamente un incipiente cáncer de mama. En ambas, hoy esos días de pesadilla han quedado atrás y se han convertido en motivación para llamar a otras mujeres a practicarse periódicamente una revisión que marque la diferencia.

Como cada año, en el mes de octubre este espacio se dedica al menos por una ocasión a sumarse al llamado a practicarse un examen de detección del cáncer de mama. El año pasado, en Sinaloa se detectaron 300 casos de dicha enfermedad y una mujer murió cada tercer día a causa de la misma. Corría el año de 1992, cuando Alejandra Penney, editora de la revista Self, llamó a Evelyn Lauder, vicepresidenta de la compañía de cosméticos Estée Lauder, como editora invitada para su edición especial del mes de octubre dedicada a la concientización sobre el cáncer de mama. Evelyn propuso el listón rosa como símbolo de hacer lazos en la labor de concientización, comprometiéndose a distribuirlos en todos sus productos. La idea prosperó y el resto es historia.

Hoy en día, durante el mes de octubre el lazo rosa está presente en los más variados productos y servicios, desde fibras para limpiar platos hasta los más costosos perfumes. Equipos deportivos incluyen en sus uniformes el lazo rosa, figuras de diversas disciplinas protagonizan campañas y edificios se colorean de rosa, todo en el propósito de concientizar. Sin embargo, pese a esos esfuerzos la Organización Mundial de la Salud reporta que anualmente 1 millón 380 mil mujeres mayores de 25 años son diagnosticadas con cáncer de mama y 458 mil mueren cada año; tratando de darnos una idea de lo que representa esa última cifra, si la trasladamos a Sinaloa significa que en un año más del total de la población (hombres y mujeres) desaparecería, o que toda la población del municipio de Ahome o de Mazatlán se acabaría. De ese tamaño es el número de fallecimientos que hay en el mundo a causa del cáncer de mama, por eso son importantes las campañas a todos los niveles, y más importante aún es la práctica de mastografías para la detección lo más oportunamente posible. ¿Qué el examen es incómodo? Sí, es incómodo (subrayamos incómodo, que no doloroso) ¿Es caro? No, muchas instituciones de salud pública lo practican gratuitamente y hay unidades móviles que van a colonias, poblaciones rurales y sitios públicos para acercar el servicio de detección casi hasta la puerta de su casa. Desde este espacio, cada octubre seguiremos con el tema en honor a las amigas que el cáncer de mama nos arrebató, no sin antes dejarnos su lucha como testimonio de amor a la vida. Gracias por leer estas líneas.

