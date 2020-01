Bienvenido el nuevo año

Con lo mitoteros que somos en A2D3 cuándo nos íbamos a perder la oportunidad de estar con usted en el primer día de la década y con ello la oportunidad de desearle salud, prosperidad y renovadas esperanzas para este 2020 ¡Ya nos cayó el 20! Hagamos historia: El primer calendario que registra la historia data de hace 5 mil años y se atribuye a los sumerios, primeros en dividir el día en partes. Los babilonios a su vez dividieron el día en 24 horas, las horas en minutos y agruparon los días en meses. Los egipcios dividieron el tiempo en 365 días, reunidos en 12 meses de 30 días cada uno. De este lado del mundo, los mayas destacados en el estudio de la astronomía y de las matemáticas, crearon un calendario lunar de 295 días y otro solar de 365 días, combinados entre sí; tiene tiene una concepción circular y es de una precisión tal que los estudiosos del tema lo consideran el más perfecto. El emperador Julio César creó un calendario en el que los meses que coincidían con las más importantes celebraciones religiosas tenían 31 días, peeero... tenía un desfase de poco más de cinco horas. Ese desfase lo arregló el papa Gregorio XIII, añadiendo cada cuatro años un día a febrero, estableciendo en 1582 el calendario gregoriano que actualmente utilizamos.

Cuando se desprende la última hoja al calendario, el inicio de un nuevo año se convierte en el momento propicio para hacer un balance que, como todo balance, incluye el recuento de los daños, de los buenos momentos, de los logros y de aquello que no fue para uno o se quedó para mejor ocasión, por los motivos que guste y mande. El Año Nuevo se puede acompañar de lágrimas en silencio o a moco tendido en medio de la celebración. De proclamas “lo pasado pisado, el presente de frente”, “este va a ser mi año”, “ahora sí, voy con todo por (anote la meta aquí)”, que desde este espacio deseamos alcance, porque desde que se empezó a medir el tiempo el Año Nuevo se relaciona con el renacimiento y la renovación de las esperanzas y el esfuerzo.

En estas fechas ha circulado en redes sociales el poema Benditos sean, de la brasileña Edna Frigato, que en su traducción al español dice: “Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestro miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosidad. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como flor o pajarito, que dan alas a nuestros sueños y que, teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer nido”. Que este año lleguen y permanezcan en su vida personas así, para que cuando la vida se ponga ruda estén a su lado, ya sea para ganar a dos de tres caídas o para vencer en la revancha. Feliz Año Nuevo.