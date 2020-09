Bienvenido el otoño

Al momento de escribir estas líneas se está inaugurando el equinoccio de otoño. Los muy atentos al clima posiblemente alcancen a percibir algún cambio en la temperatura, los que se encarguen de la flora empiecen a ver los cambios en los árboles y las plantas. Los de Vida y Estilo de A2D3, más curiosos, que preocupados, cuestionan “¿Qué va a pasar con la Feria Ganadera? ¡Y con el palenque! ¡Y con el beisbol! ¡Y con las fiestas de Halloween! Octubre es el mes de las lunas más hermosas, dice la canción, pero para los culiacanenses (“culichis”, dijeran en mi barrio) octubre es el mes en que se lleva a cabo una actividad que revoluciona a varios negocios relacionados con los servicios: la Feria Ganadera y, particularmente, el palenque. Y es también el mes en que inicia una actividad emblemática para nosotros los locales: la temporada del beisbol. Aunque no sea fiel conocedora del rey de los deportes culichi, quien se precie de serlo tiene que estar ahí o, mínimamente, portar una casaca o gorra del equipo local. En las instalaciones de A2D3 todo fue pedir a los de Vida y Estilo que actualizaran la fecha en el calendario para que se soltaran: “¡Iiiiih! ¿Ya viste que falta bien poquito para octubre?”

Sí, y no se sabe aún qué va a pasar con la Feria (Ganadera) ni con el palenque. En otros tiempos ahorita ya estuviéramos batallando para conseguir cita en el spa, con la que pone extensiones, uñas, con el salón para peinado y maquillaje, porque la agenda de seguro estaría llena. Ahorita, en cambio, a causa de este malvado bicho, apenas si abrieron los antros y no se sabe si habrá Feria o no”. Y continúa el diálogo: “Cierto. Ahorita de seguro ya se sabría qué artistas se presentarían en el palenque y estuviéramos haciendo planes para irnos a dormir en la banqueta del hotel donde estaría la preventa de boletos, con tal de asegurar los lugares y que no nos ganaran los revendedores”. “Oye, el que sí parece que sigue adelante es el beis, ya hay anuncio sobre la venta de butacas ¿Vamos a ver?”. “Ya veremos. Acuérdate que es un clásico ir y hacer torre con los vasos de cerveza ya vacíos, y quien sabe si para entonces más de uno se ponga araña y se olvide de la sana distancia. No pasa de que nos pongamos la camiseta y sigamos los juegos por la tele”. “También viene el Halloween y ya abrieron los antros” -se escucha un grito al unísono- “¡Los concursos de disfraces!”. Como los de Vida y Estilo podrán parecer muy superficiales, pero eso sí, son muy responsables, se quedaron muy entretenidos buscando disfraces a los cuales adaptarles el cubrebocas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como a la media hora, se les escuchó decir: “oye, ¿y si mejor nos disfrazamos y hacemos una zoomparty o una meetparty?”. “Sí, mejor, más seguro y mejor el disfraz”. Y usted ¿cómo va a cuidarse y a cuidar a su familia a medida que el tiempo avance? ¿Se adaptará o seguirá tratando de que las formas de convivencia sean como eran, pese a los riesgos que implican? Gracias por leer estas líneas.

Comentarios y etcétera, por favor, en adosdetres@hotmail.com. En Twitter, en @MarisaPineda. Que tenga una semana de buenos augurios.