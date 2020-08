Cómo hemos vivido el COVID-19

Las medidas preventivas de la COVID-19 coinciden en que el uso de cubrebocas y el lavado de manos son indispensables para prevenir los contagios del coronavirus. Con base en la experiencia, aquí va una especie de recuento de cómo me ha ido en esta nueva normalidad que llegó para quedarse.

Previamente: Ensayo con el cubrebocas; cómo ponerlo, cómo quitarlo, cómo lavarlo (es de los reutilizables) y cómo tirarlo en el caso de los desechables. Todo listo para convertirlo en parte de la indumentaria del día a día.

Allá voy. ¡Oh-oh! los lentes se empañan a cada respiro. Esto no pasó en el ensayo. Recordé un truco que vi de cómo hacer para que no se empañen, en cuanto llego al destino me lavo las manos y lo aplico. ¡Funciona!... Corrijo, funciona más o menos. Más tardé en cantar victoria que en que se volvieran a empañar, aunque no tanto como antes.

Ha transcurrido más de una hora y el elástico molesta un poco en las orejas. Ha pasado otra hora y siento que un minuto más y Dumbo me hará los mandados. Esto no lo consideré en el ensayo. A la mente llegan todas las temporadas de ER que vi y los demás programas médicos, en ellas los cirujanos amarran el cubrebocas de otra forma. De regreso a casa cambio los elásticos a como lo he visto en las series ¡Aaah! ¡Qué alivio! las orejitas descansan.

¡Aaagh! ¡El sudor! Estoy sudando de la cara (¿A poco a usted no le suda la cara?). No hay cerca dónde lavarme las manos ¡El líquido desinfectante! Si para eso lo traigo. Solo falta esperar a que las manos se sequen. ¡Por fin!, ahora sí, a limpiar el sudor.

¡Aaagh! de nuevo el sudor, esta vez unas gotas se han deslizado de la frente a los ojos. ¡Arde! Para pronto ¡El líquido desinfectante! En ese momento el sentido común se espabila y advierte “¡Es a base de alcohol! Te va a arder más. Busca un lavamanos”. Y allá voy como poseída a lavarme las manos. ¡Aaah! Qué alivio.

Si creí que el sudor en la cara era problema es porque por mi mente no cruzó su graciosa majestad la comezón. Cuando uno está en su casa, sin problema, le da comezón en la nariz, en el rabillo del ojo o en una mejilla y se rasca, pero cuando trae el cubrebocas o no tiene un lavamanos cerca, aquello se convierte en un ejercicio de concentración mental. Los segundos transcurren lentos mientras está uno cual Solín aplicando las enseñanzas de Kalimán “Quien domina la mente lo domina todo”.

“¡Vamos! Tú puedes, tú puedes, no te rasques, traes las manos sucias”. Y mientras pones en práctica ese remedo de control mental, no queda más que decir “menos mal que no me cayó una basura en el ojo”.

Gracias por leer estas líneas.