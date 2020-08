Como la ley de Murphy

Correo electrónico, listo. Ingreso a la plataforma, verificado. Micrófono y bocinas, funcionando. Presentaciones, con video y todo para que no se me aburran. ¿Qué podría salir mal? ¡Todo! Fui la encarnación de cuanto meme que sobre las clases en línea circula en internet. No estaba planeado así, pero la primera lección fue: todo lo que pueda fallar, fallará, y cuando ocurra hay que enfrentarlo, proponer soluciones y seguir adelante aplicando la enseñanza que el error dejó. A usted, ¿cómo le fue en su primer día de clases? Le platico: tengo el privilegio de impartir clases, este semestre a dos grupos. Para mi suerte doy la primera clase, el primer día de clases, a los alumnos de nuevo ingreso. Por cierto ¿le comenté que la clase es a las 7:00 horas? A esa hora no hay margen para el error. Entrada la noche empezó a llover y se escuchaban rayos. Si en las clases presenciales cada vez que llovía la pregunta era “¿Se van a suspender las clases?”, trasladando esto al sistema en línea, ahora cuando llueve la pregunta es “¿se irá la luz? ¿Fallará el internet?”. Excepto por esos factores fuera del control de docentes y estudiantes, ¿qué podría salir mal? Antes de las 7:00 horas ya estaba lista, blusa de color para no confundirme con el fondo virtual y que no parezca que mi cabeza flota. Los perros, que el cierre del ciclo anterior se convirtieron en estrellas de las clases, advertidos de que dejen el protagónico para más adelante. Clic aquí, clic allá. ¡Ya estoy en el aula virtual! No termino de decir buenos días cuando ¡oh oh! Una función importante falla y la ruta alternativa también.

¿Qué hacemos? Para pronto, el equivalente a apagar y prender: salimos y volvemos a entrar, a ver si se compone. Y ya salimos, y ya regresamos, y no se compuso. ¡Porca miseria! Los sistemas no tienen palabra de honor. En eso llegó la ayuda, y consigo el Plan B que funcionó lo suficiente para que la primerísima actriz interviniera con su aclamado monólogo “Seee coom-praaan ees-tuu-faaas, refrigeradores, lavadooraaas”. Todos reímos y justo entonces el sistema nos echó fuera. De nuevo, como en el meme, “pero las risas no faltaron ¡eh!”. Se presentaron disculpas al alumnado, que noblemente las aceptó y mostró su comprensión. Esa primera clase parecería un fracaso, pero visto de otra forma aquello fue una de esas lecciones que no vienen en los libros, de las que uno aprende a cada tropezón: enfrentar los contratiempos, asumirlos y, en vez de quedar aferrado a la frustración, superarlos, encontrar la enseñanza que dejan y aplicarla en lo sucesivo, manteniendo el ánimo, la sonrisa y la mejor actitud.

Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor en adosdetres@hotmail.com. En Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana, sin mayores contratiempos (cuando los años pasen y ese grupo recuerde su primer día de clases, ahí estaré presente como la maestra a la que le falló todo. Punto para la maestra).