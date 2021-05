Creencias sobre los eclipses

Si usted madrugó hoy posiblemente le tocó ver la “Luna de sangre” como se conoce también al eclipse total que, de acuerdo a quienes saben de astronomía, se podría apreciar prácticamente en todo el territorio nacional, siempre y cuando las condiciones climatológicas fueran favorables.

Ver a la Luna de un color distinto ha sido motivo de asombro a lo largo de la historia de la humanidad. Hay culturas que atribuyen los eclipses a la lucha entre deidades, otras hablan de una especie de pleito de perros celestiales y otras al intento de animales míticos por robarse al Sol y a la Luna.

Y si hay historias fantásticas sobre la causa de los eclipses, más fantásticas son aquellas que hablan sobre su impacto. Algunas les consideran augurio de catástrofes; otras los señalan como causa de afectación en las cosechas y otras más como motivo de peligro para embarazadas y sus hijos aún en el vientre. Aún hoy, por aquello de que la precaución no sobra, no falta la abuela, madre, comadre, parienta, amiga o simple metiche que corra a envolver en prendas rojas a una embarazada para protegerla a ella y a su criatura de los efectos del eclipse. Y para reforzar la protección, le añaden alguna prenda metálica protegiendo el vientre.

Y ahí tiene a la embarazada con un llavero o mínimo un alfiler de seguridad (una traba, dijera mi abuela) asegurado en los calzones para cuidar al producto del daño que le pueda causar el fenómeno natural ¿Por qué prendas rojas y por qué algo metálico como protección? ¡Vaya usted a saber! Son de esas tradiciones que van pasando de generación en generación y, sin averiguar más, la ley de usos y costumbres las da por válidas.

Por años, cuando un bebé nacía con labio leporino o paladar hendido no faltaba quien atribuía el origen a que la mamá había sido víctima de los efectos de un eclipse, ya fuera solar o lunar. Sin mucho pudor se decía que el bebé había nacido “eclipsado”.

La influencia del fenómeno no se limitaba a embarazadas. Había madres que en cuanto se sabía que habría eclipse emitían la orden tajante de resguardarse temprano y evitar a toda costa ver la Luna. Si la precaución materna no sabía de límites, la curiosidad infantil menos, y no pocos lograban escapar a la vigilancia para asomarse por algún resquicio a divisar como la Luna se pintaba de rojo, iluminando la noche cual misterioso escenario. La fascinación por ver al universo en acción era rota por el grito de quien lo atrapaba exponiéndose a los efectos del eclipse.

Hoy las ciudades están más iluminadas y dificultan la observación de ese tipo de fenómenos naturales. Además, hay otras opciones de entretenimiento que han suplido la capacidad de maravillarse con el espectáculo que el universo regala, ¿le tocó ver el eclipse?

Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana maravillosa.