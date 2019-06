Culiacán moderno

Existe una máxima que dice que solo hay que vivir lo suficiente para comprobar cómo toda

moda vuelve. Dentro de lo mucho que tiene Culiacán está la permanente aspiración a la

modernidad, que no tiene nada de malo, al contrario; el problema ocurre cuando en aras de la modernidad le damos en la torre tanto a edificios como a usos y costumbres, y todo para luego, con el paso de los años, encontrar que cuando nos creíamos a la zaga en realidad estábamos adelantados a nuestro tiempo, solo que no lo sabíamos. Trataré de explicarme.

Ha de usted saber que hubo un tiempo en que las bicicletas y las motocicletas de trabajo tenían placas, las compras en mercados y supermercados se entregaban en bolsas de papel, y los popotes eran de papel, al igual que los platos y vasos desechables.

Hace ya un buen de lunas, este Culiacán nuestro, tan de siempre con sus aires de modernidad, renegaba de ser etiquetado de “pueblo bicicletero”. Así que usted diga pueblo, pueblo, no era; ciudad chiquita sí, bicicletera, pues… también. Por eso, que ahora la autoridad municipal anuncie, avise, advierta o como le quiera llamar, que las bicicletas deberán tener placa no es nuevo, es volver al pasado.

En ese Culiacán las bicicletas de rodada 28 eran clásicas para el trabajo. En el cuadro llevaban una lámina anunciando los servicios que ofrecía el ciclista: plomería, electricidad, jardinería, pintura; en la parrilla trasera, amarrada, la caja con los instrumentos para su labor. Los triciclos eran el transporte de trabajo de quienes compraban fierros viejos, y de aquellos que vendían colchas, baterías de cocina, vajillas. Esas bicicletas y triciclos tenían su juego de placas, de lámina, chiquitas, bastante curiosas.

También las motocicletas tenían placas. Así como hoy se dice que las motocicletas son el vehículo oficial de los llamados “punteros”, en ese tiempo las motos eran medio por excelencia para los cobradores, cuando se escuchaba su sonido se corría a preparar el abono o a cerrar puertas y ventanas, si aún no se tenía el dinero requerido.

En ese Culiacán no existían, o al menos no eran populares, palabras como sustentabilidad, energía renovable, ciclovía o “hipster”. Era un Culiacán para el cual los vehículos de dos o tres ruedas eran eso, vehículos de transporte y de trabajo, no signo de una moda que busca, la más de las veces, presumir al mundo que quien conduce está preocupado por el medio ambiente y, en el mejor de los casos, que el compromiso es real.

Hoy en día, cuando las autoridades del municipio anuncian que se van a emplacar las bicicletas, se cumple aquella máxima de que solo hay que vivir lo suficiente para ver cómo toda moda vuelve, así sea para recaudar.