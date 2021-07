No está usted para saberlo, pero yo sí para contarlo. Por esas cosas del día a día estas líneas empezaron a escribirse sobre papel. El asunto fue más o menos así: Esperaba algo y en lo que la espera transcurría qué mejor que avanzar la columna. La primera idea fue teclearla en el telefonito, con eso de que ahora los celulares son “inteligentes” cambiaba palabras como le daba en gana, perdía más tiempo corrigiendo, mala idea. Plan “B”, dictarla, pasarla de voz a texto; ocurrió algo similar que con el autocorrector, otra mala idea. Fue entonces cuando la solución llegó de la mano de una libretita y una pluma. Ahí me tiene, anotando y tachando para luego transcribir. En eso estaba cuando, distraída que soy, me perdí recordando cuando escribir de puño y letra era valioso. Hoy en día, los dispositivos electrónicos han suplido en gran medida lo manuscrito, pero hubo un tiempo en que escribir a mano era no solo cotidiano, era también una muestra de atención. Todo empezaba con el abecedario, cuando uno empezaba a identificar las letras y a hilar sílabas era momento de pasarlas al cuaderno. Sin embargo, escribir requería de cierta pericia para que las letras fueran legibles. Era cuando los ejercicios de caligrafía hacían su aparición en las páginas de Mi libro mágico. Un hermoso libro que intercalaba hojas de papel semitransparente para que uno pudiera trazar en ellos los ejercicios de la página. Los ejercicios empezaban con círculos, líneas verticales, horizontales, inclinadas, que luego formaban figuras de animales u objetos, todo con el propósito de que uno “soltara la mano” y mejorara su escritura. Una vez que se lograba hilar una frase más o menos legible, venía el ejercicio de escribir una carta a un ser querido, que casi siempre era la mamá. ¡Cuántas lágrimas de emoción no se derramaron al leer aquellos mensajes! (Si somos realistas, es más correcto decir “al descifrar” aquellos mensajes). Con el tiempo venía el reto de pasar a escribir en cuadernos de hojas blancas. Aquello se convertía en un acertijo, porque se empezaba la oración en un imaginario renglón y se terminaba líneas arriba o abajo. O el margen izquierdo se iba ampliando y a la tercera línea las palabras comenzaban a la mitad de la hoja. Nada que el tiempo y la práctica no remediaran. Escribir una tarjeta de felicitación a mano era señal de atención. Las invitaciones se llenaban a mano y recibir una con tachones podía considerarse una descortesía (así fuera la invitación a una piñata).

Las condolencias se escribían de puño y letra. Escribir una nota para ofrecer disculpas era muestra de una real intención de arreglar algún asunto. A menos de que se tratara de algo que requiriera prisa, los recados se enviaban en una nota. Allá iba uno con la vecina, con un papelito doblado como si llevara en él la clave de un tesoro, y todo para que la anotación dijera “por favor, me presta su molde para hornear. Se lo regreso esta tarde”. En lo que garabateaba estas líneas, en eso me distraje, en recordar cuando escribir a mano era muy importante, no solo por el mensaje, sino porque estaba “de puño y letra”. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana llena de buenos mensajes.

