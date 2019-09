Alístese. Saque la máscara del luchador que más admire, póngase su capa (o agarre una toalla que haga las veces de tal, como cuando era niño) y prepárese para celebrar este sábado 21 de septiembre el Día Nacional de la Lucha Libre. Rudos y Técnicos unidos para festejar al deporte espectáculo que le ha dado a México más gloria que el futbol (se tenía que decir y se dijo). La lucha libre mexicana, dicho por comentaristas y estudiosos “la mejor del mundo”, sigue cargando con varias etiquetas; la primera, que es puro teatro y los golpes son de mentiritas.

La lucha es un deporte espectáculo. La altura reglamentaria entre el suelo y la tercera cuerda es de 2 metros y 80 centímetros, animarse a saltar sobre el rival, así como prepararse para que le caigan encima decenas de kilos con ese impulso requiere de muchas horas de entrenamiento. Entre la segunda y la tercera cuerda hay 50 centímetros; se dice que lanzarse por entre ese espacio es el examen final de todo luchador. Agarrar aviada y atinar a pasar por un espacio de 50 centímetros, exige de la pericia que solo dan años de práctica constante. Equivocarse equivale a que se le queden los pies atorados exponiéndose a una grave lesión estrellándose contra el filo del ring.

Conocer de lesiones que han retirado a luchadores y de la muerte de otros sobre el ring dan cuenta de que los golpes no son necesariamente de mentiritas y el riesgo de quedar severamente lesionado o muerto es real. Otra etiqueta es que los espectáculos de lucha libre son violentos. A diferencia del futbol, que ha dejado numerosos heridos en las gradas e inmediaciones de los estadios, en las arenas la violencia es sobre el ring, de pronto los luchadores se corretean por los pasillos y entre el graderío, pero el pleito es entre ellos, no con el respetable. Una etiqueta más es que la lucha es un deporte para “nacos”. Popular sí, para “nacos” no necesariamente, si entendemos por “naco” la forma peyorativa de llamar a a una persona maleducada, grosera, soez.

La lucha libre y sus personajes han sido y son materia de estudio de disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología social, la comunicación, el deporte mismo, además de dar origen a un género cinematográfico, el cine de luchadores. La lucha libre está presente tanto en la cultura popular como en la llamada alta cultura. El 21 de septiembre de 1933, el empresario Salvador Lutteroth fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, con sede en la Arena Modelo, hoy la Arena México, la “México catedral” o “la catedral de la lucha libre en México” como también se le llama. En el año 2016 un grupo de senadores presentó la iniciativa para declarar el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre, en coincidencia con el día de fundación de la empresa por cuyas filas han pasado las más grandes figuras que ha dado al mundo la lucha libre mexicana. Así que, para este 21 de septiembre alístese con su máscara, su capa y así sea rudo o técnico prepárese para celebrar el Día Nacional de la Lucha Libre, la mejor del mundo. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana de celebración.