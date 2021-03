Día de la Mujer

A dos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sigue siendo tema la valla que se levantó para proteger el Palacio Nacional (en la capital del país), así como que el cuerpo de las Fuerzas Especiales, que por décadas ha estado apostado en ese edificio para su resguardo, haya abandonado su característica discreción y se haya mostrado ante los cientos y cientos de mujeres manifestantes que por la tarde del 8 de marzo se presentaron a tratar de derribar el muro.

El 8 de marzo de este año pasó a la historia por la forma en que desde el Palacio Nacional, donde despacha y vive el presidente de la república, se enfrentó a las manifestantes. Como se vio en las imágenes, desde la víspera, se levantó una valla kilométrica protegiendo el histórico edificio. La pregunta era entonces: ¿tanto miedo le tienen a las mujeres? Al siguiente día de levantado el muro, llegaron las activistas con pintura y brochas en mano y anotaron en la valla los nombres de las mujeres asesinadas, violadas o desaparecidas.

Si el muro por sí solo levantó comentarios, verlo lleno de los nombres de las víctimas (y faltó espacio) captó la atención mundial de los medios de comunicación. Así llegó el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por la tarde cientos y cientos de mujeres se concentraron en la explanada del Zócalo capitalino para tratar de derribar la valla ¿La respuesta? fueron repelidas, ellas dicen que con gas pimienta, las autoridades aseguran que era polvo de extinguidores, y en la azotea del Palacio Nacional los elementos de las Fuerzas Especiales abandonando su discreción, mostrándose ante las manifestantes con sus inhibidores de drones y sus armas de asalto.

Que las Fuerzas Especiales estuvieran ahí no es novedad, está prohibido el vuelo de drones tanto en el Zócalo como sobre Palacio, de ahí los inhibidores, y los francotiradores han estado por décadas para proteger, no olvidemos que ahí despacha el presidente, y hoy es también su residencia oficial. Como en toda manifestación, surgieron voces que señalaron intereses ajenos a la causa de las mujeres. Más allá de si hubo o no tales intereses ¿tienen razón las mujeres en protestar? A continuación van unas cifras oficiales: el último año, nuestro país registró 3 mil 723 asesinatos de mujeres, entre feminicidios y homicidios dolosos. Un promedio de diez mujeres asesinadas cada día.

De cada 100 mujeres que habitan en nuestro país, en edades de 15 años y más, 66 ha sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida; de esos casos, en poco más de la mitad las personas agresoras eran distintas a su pareja. (Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares). “Los Censos de Gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6 por ciento) y la violación (37.8 por ciento)” Inegi. De nuevo la pregunta ¿Hay razón para alzar la voz? Si usted, o una mujer de su familia o de sus amigas fuera parte de esas estadísticas ¿Qué haría?

