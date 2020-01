En este espacio nos especializamos en el conocimiento inútil. De aquí va a salir erudito en temas que no tienen mayor provecho y utilidad que proveer de elementos para cuando se hagan silencios en las pláticas, usted pueda decir “a propósito de asuntos que no vienen al caso, vi que el 29 de enero es el Día del Rompecabezas y también el Día de los Malhumorados”. En el calendario de efemérides raras de A2D3 aparecen las ¿celebraciones? arriba mencionadas. Y como un tema lleva a otro, los del Departamento de Investigaciones de A2D3 se pusieron a indagar sobre los rompecabezas. Pasatiempo que al igual que los crucigramas, apasiona a quienes hacemos en este espacio. Averiguar sobre el mal humor lo dejaron para mejor ocasión. Luego de aventarse un clavado por varias páginas de internet, comprobando la veracidad de los datos (porque una cosa es el conocimiento inútil y otra muy diferente es reproducir noticias falsas, no son sinónimos, expresan con suma puntualidad) encontraron que el rompecabezas lo inventó el geógrafo inglés John Spilsbury, allá por el año 1766, con el propósito de enseñar a los niños la cartografía del reino. Cuenta la historia que el primer rompecabezas era un mapa adherido a un trozo de madera, cada pieza correspondía a cada uno de los territorios de la corona inglesa, de tal forma que al ensamblarlo los niños aprendían de manera entretenida. El invento fue un éxito y Spilsbury empezó la vendimia de sus “disecciones”, que era el nombre original de los rompecabezas, incorporando temas como las matemáticas, el arte y otras ciencias. Desde 1766 y hasta la década de los 20 del siglo pasado (¡chale! que contundente se escucha eso de que uno proviene del siglo pasado) los rompecabezas eran artículo de lujo, su costo era elevado porque el corte de las piezas se hacía totalmente a mano y lograr que ensamblaran perfectamente tenía su gracia, sobre todo porque los rompecabezas para adultos carecían de imagen guía, a medida que se unía se descubría de qué trataba la ilustración. Contrario a lo que pueda suponerse, armar rompecabezas no es ocioso.

Dicen los estudiosos que con los rompecabezas se desarrolla la creatividad, el pensamiento lógico, la coordinación, la capacidad de análisis y de síntesis, la motricidad y la visión espacial (la habilidad para imaginar un objeto, con proporciones determinadas) ¡Vaya! que Spilsbury “la supo armar” cuando creó el primer rompecabezas como instrumento de enseñanza para sus alumnos.

Hoy en día, hay rompecabezas en tercera dimensión, con piezas que provocan la ilusión de movimiento según les pega la luz, y los tradicionales, que son los favoritos de quienes hacemos A2D3. Y pasamos a retirarnos para festejar el Día del Rompecabezas haciendo lo propio. Muchas gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor en adosdetres@hotmail.com; en Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana en la que lo que haga ensamble bien.