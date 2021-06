“El 24 de junio, el mero día de San Juan…” más que el inicio de la letra de un corrido, el 24 de junio era fecha de tradiciones que han ido desapareciendo por la modernidad y por el cambio climático. ¿Qué tienen que ver lo uno con lo otro? podrá decir usted, siga leyendo y nos explicamos. La historia cuenta que el cabello, y su forma de llevarlo, ha sido símbolo de poder social, político y económico. Ha sido también una forma de expresar sentimientos y condiciones personales; en algunas culturas, las mujeres al enviudar cortan su cabello. En la lucha libre las grandes rivalidades terminan en luchas en las que se apuesta la máscara o la cabellera; andar rapado es la exhibición de la derrota. En hombres y mujeres el cabello es algo más que un accesorio natural para el arreglo personal, es un medio de expresarse y un elemento cargado de simbolismos. Por generaciones, el Día de San Juan a las mujeres se les cortaba el cabello en la creencia de que cortarlo justo ese día ayudaría a contar con una cabellera larga y sana. A los bebés ese día se les rapaba. Los varones que lucían o buscaban tener larga melena no eran ajenos a la tradición. Y para que el corte tuviera más efecto se buscaba a un Juan Bautista, es decir, a una persona que hubiera nacido el 24 de junio y que se llamara Juan (no necesariamente Juan Bautista). Ese día, las salas de belleza se preparaban porque sería una larga jornada, más si contaba con una estilista que se llamara Juana y ese día cumplía años. En las casas donde había un Juan Bautista se hacían filas con tijera en mano para solicitar el despunte de la cabellera. Tiempos traen tiempos y la tradición fue cayendo en desuso, hoy es apenas un recuerdo y un “tip” que algunas publicaciones (como esta) comparten como dato curioso, por si alguien quiere seguir la práctica, nada más por no dejar. Por generaciones, también el Día de San Juan marcó el inicio de la temporada de lluvias. Desde la víspera se preparaban cazuelas y baldes para las goteras, porque el 24 de junio llovía porque llovía. Aunque el sol brillara, al salir a la escuela o al trabajo se iba preparado porque se sabía que en cualquier momento iniciaría el aguacero. El 24 de junio también muchos agricultores celebraban su día.

La celebración comenzaba con una misa en la cual se agradecía por la lluvia que hacía posible convertir los campos en fuente de alimentos. El uso indiscriminado de los recursos naturales, la contaminación por uso indiscriminado de productos que atentan contra el medio ambiente, la falta de conciencia, la suma de esos y muchos otros factores han contribuido a que el clima cambie. La sequía se ha extendido a más regiones y la garantía de que el 24 de junio llovería se esfumó. Un 24 de junio ocurrió que la lluvia fue apenas un chispeo que no alcanzó ni para formar charcos. Al año siguiente la lluvia quedó en mera nube viajera, y al siguiente ni a nube llegamos.

Gracias por leer estas líneas. Si su cumpleaños u onomástico es hoy ¡Muchas felicidades! Que tenga una semana que haga buenas tradiciones.

