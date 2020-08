En las redacciones de los medios de comunicación hay un personaje que nadie ha visto jamás, pero sí ha sido víctima de sus bromas: el Duende de la Redacción.

El Duende de la Redacción es responsable de que salgan pies de foto equivocados, títulos que no corresponden a las notas; cuando se pone violento, hasta modifica las ofertas. Dirá usted “esos son errores humanos”, pero lo curioso es que cuando se revisa la cadena de producción para detectar la parte que falló, resulta que no se registra ningún error; en teoría, todo se realizó tal cual debe. En los hechos algo salió mal, huella de que el Duende de la Redacción hizo de las suyas.

¿A qué viene traer a escena a tal personaje? A que ahora, que las condiciones derivadas de la pandemia por COVID-19 nos han puesto cibernéticos, el Duende de la Redacción al parecer llamó a sus camaradas y llegaron los duendes de la clase y de la presentación.

Ahí tiene al profe puliéndose en lo que presentará a la clase, ensayando una y otra vez que si el pizarrón virtual, que si el sonido que entra por computadora, que si mejor por micrófono, poniendo una cortina o armando una pantalla con cartón para que lo que capte la cámara se vea presentable, o bien, buscando un fondo virtual chulo de bonito, y todo ¿para qué?, para que a la mera hora el duende de la clase se haga presente y algo falle, y estalle en carcajadas la clase, burlándose de lo que pudiera parecer poca pericia del ciberprofe.

Pero el duende de la clase no respeta sistemas operativos, ni costosas marcas, como tampoco respeta al alumnado. Más tarda en saltar alguien a presumir sus habilidades, cuando el duende de la clase lo pone en su lugar. El duende trata por igual a los que piden tiempo porque su computadora o dispositivo es lento, que a aquellos que traen el celular inteligente de ultimísima generación, con pantalla que se dobla, es superveloz y cuesta casi el total de mis deudas. El duende no discrimina, puede hacer que unos y otros en el momento menos esperado tengan que repetir “péreme, profe, quién sabe qué pasó, aguante”, “¡¿Eh?! ¿Por qué no se comparte?... Es que… No… Si sí estaba, no sé porque no se ve”.

En las clases presenciales los incidentes chuscos no faltan, el aparato que proyecta la imagen al techo como si fuera batiseñal, el plumón al que se le va terminando la tinta a medida que se anota en el pintarrón, la bocina que suena como bocina de karaoke (ningún karaoke se escucha bien), el equipo de alumnos que en pleno inicio de su presentación de clase se queda viendo uno a otro porque la entrada de la computadora no es la misma del equipo de proyección, y así le podemos seguir con una larga lista de incidentes que son el sabor de las clases. Esos incidentes que ahora, con las travesuras del Duende de la Clase, nos recuerdan que detrás de cada dispositivo hay un humano.

