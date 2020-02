El crimen contra Fátima

Aún cuando la muerte se reduce a un número, como la hemos reducido desde tiempo ya, ocurren crímenes indescriptibles que nos hacen repensar cuál es la línea que nos separa de los animales.

El fin de semana los noticieros informaron de la muerte de Fátima. Vivía en la Ciudad de México. Tenía siete años, la edad en que la mayor preocupación de una niña es divertirse, jugar, soñar; no para Fátima que pasó sus últimos días siendo torturada, violada, hasta que fue asesinada, para luego arrojar su cuerpo entre bolsas de basura, cual si hubiera sido un desperdicio más y no una vida. El asesinato de Fátima ocurrió a una semana de que otro asesinato horrorizara al país, el de Ingrid, una joven de 25 años cuya pareja la golpeó hasta matarla, le arrancó la piel, la desmembró, echó parte de sus restos en bolsas de basura y salió a depositarlas en diferentes puntos.

No hablamos de mujeres que participaban en el crimen organizado y fueron asesinadas porque quedaron debiendo equis mercancía o traicionaron al patrón. Hablamos de mujeres que son violentadas, asesinadas, por el hecho de ser mujeres, la que es niña por niña y la mayor de edad por mayor de edad. En ese estado de cosas la declaración del presidente López Obrador no pudo ser más inoportuna “a Fátima la mató el neoliberalismo”. Reducir el crimen de una niña de siete años a una cuestión enteramente política solo ha contribuido a polarizar los ánimos. A los siete años, es necesario recalcar la edad, no se milita en ningún partido político, no se sabe qué es el neoliberalismo, ni se aspira a saberlo.

Esto no es un asunto político. Aquí respetamos la ideología política de cada quien, en ese sentido tenemos claro que sabemos equivocarnos solos. Si se menciona al presidente de la República es porque es el primer mandatario de la nación, la persona que se preparó para llegar al máximo cargo de representación popular en nuestro país. En el asesinato de la niña Fátima no es un crimen del pasado, es un hecho de nuestro tiempo. En el crimen de Fátima, como en el de Ingrid y en el de tantas otras mujeres cuyos nombres reposan en hojas encarpetadas, guardadas en cajas de archivo muerto, no cabe mencionar siquiera la palabra política. En el esclarecimiento y castigo al asesinato de Fátima no cabe poner apodos, ni emplear términos beisboleros como graciosa huida.

No es de "chairos" ni de "fifís", es de personas que tienen por lo menos un poquito de empatía, esa cualidad que tenemos (o se supone tenemos) los seres humanos para sensibilizarnos por la situación de otros. Es un hecho que reclama la más elemental justicia y aplicación de la ley, sin peros que valgan.