El inolvidable Día de las Madres

“A tí que me diste tu vida, tu amor y tu espacio…” ¡Ajá! ya se escuchan los acordes de Señora, señora, la canción favorita para los anuncios del Día de las Madres, que después del desorden que se armó en Culiacán el Día del Niño y de la Niña, ahora sí que esta será una celebración singular. Salir a festejar a la reina del hogar en pleno Día de Madres es un ejercicio que requiere de paciencia. Esperar por una mesa puede llevar en ocasiones tantas horas como un parto, así se ha visto… hasta esta ocasión.

Esta vez, no habrá aglomeraciones (y está por verse) en restaurantes que improvisan extensiones del local con una línea imaginaria trazada por un par de globos o una maceta, en lo que abrumados meseros tratan de contener a las largas filas de aspirantes a comensales que sin disimulo clavan la vista en quienes llevan los platos a la mitad, como diciendo “¡Apúrese!” mientras quienes comen hacen como que no los ven.

Esta ocasión, tampoco llegarán (y también está por verse) los hijos abnegados que se ponen de acuerdo para darle una sorpresa a mamá llegando con todos los ingredientes para que les prepare el pozolito que tanto les gusta. Y ahí está la señora, con su corona de reina, metida en la cocina meneando la cazuela para consentir a los hijos en el Día de Madres. El 10 de mayo de 1922, el periódico Excélsior publicó a ocho columnas “Fragantes flores y castos besos coronarán hoy las venerables cabezas de las madres mexicanas”, concluía así la convocatoria que hizo ese diario para homenajear a las madres, y la cual tal vez no hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiera contado con el respaldo del Episcopado Mexicano, de la Cruz Roja y del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación. Así, a partir de una convocatoria de la cual hay versiones que señalan fue para frenar un movimiento feminista, quedó instaurado uno de los días más significativos para el pueblo de México. En el colectivo popular se nos podrá olvidar qué fecha histórica dio origen a que no haya labores el 5 de mayo, pero que no sepamos qué se celebra el 10, eso es no tener madre. Desde 1922 no hay 10 de mayo que escape a las ofertas del comercio formal e informal. Este 10 de mayo una pandemia obliga a cambiar el modo de celebrar. Si de algo le sirve, no se espere a que sea el mero día para pedir a domicilio, las demoras serán el equivalente a la fila esperando mesa, así que si planea pedir comida puede hacerlo un día antes, ni que el recalentado no existiera.

Esta vez, no resulta prudente caer de sorpresa todo el familión, ahora sí que tiene todo el año para decirle a su madre que la quiere, o si ya no está físicamente con usted, tiene todo el año para encender una luz en su memoria. Por muchísimos años hemos escuchado que a la madre hay que celebrarla todo el año, no nada más un día.

Ahora es el momento.