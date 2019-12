¡Ah! la temporada navideña, tiempo de reflexión, de fiesta, de dar y recibir, tiempo en que justo eso, el dar y recibir, propicia anécdotas, desilusiones que pueden romper amistades, deshacer grupos y permanecer por años; todo por esa práctica que es un salto al vacío sin más red protectora que la fe en el compromiso ajeno. Esa práctica navideña conocida como el intercambio de regalos. El maestro Bobadilla en su caricatura Los Cochipolicías (que publica EL DEBATE, no se la pierda) recreó magistralmente lo que puede ocurrir en el intercambio de regalos. Trataré de describir: Van los cochipolicías y desde la central la operadora informa a todas las unidades que ya está lista la urna con los papelitos para el intercambio, que pasen todos a participar menos Bedoya. Al escuchar el mensaje por la radio de la patrulla, Bedoya cuestiona por qué lo depuraron y su compañero le recuerda que en el intercambio anterior regaló un jabón de baño y en el anterior a ese un desodorante de bolita. Cualquier parecido con la realidad no es ninguna coincidencia. En esto del intercambio los problemas pueden empezar desde la escuela primaria y a veces hasta del preescolar. Llega el día y por ahí se escucha a la iracunda madre que siente que el costo-beneficio no fue favorable a su criatura y a voz en cuello reclama “mi niño regaló (anote aquí el juguete de moda) y al le dieron ‘esta cochinada’ (refiriéndose a un juguete de los que se ganan en la verbena jugando a las canicas o en los pescaditos)”, para enseguida divulgar el costo del obsequio que entregó. Y es que ese es otro de los puntos que afectan el intercambio: ¿De a cuánto será el regalo? Una vez que los participantes acuerdan la cifra (para tratar de lograr el equilibrio) a la mera hora no falta la persona que saca sus cuentas más o menos así: Si la cuota es de 100 pesos, explica que fueron 80 del regalo, 15 del papel para envolverlo, 5 pesos del moño y ahí están ya los 100 pesos. Y no le sigo porque sé de personas que consideran hasta la cinta adhesiva, la tarjetita y lo que gastaron en camión o gasolina en ir a comprar el obsequio. Las y los hay. A lo largo de la vida he atestiguado momentos como estos: El muchacho que entrega a la compañera de intercambio una hermosa bolsa y él recibe una exquisita bota Tutsi ¡Verídico! En ese mismo intercambio vi, como alguien obsequió un hermoso libro acompañado de un mono de peluche y recibió un jabón palmolive. Alguna vez sufrí una vergüenza en el intercambio a causa de que llevé el presente a empacar y al recogerlo me equivoqué de paquete (¿Sí le había dicho que soy muy despistada?). A la mera hora, el señor que me tocó en el intercambio va abriendo su regalo y en vez de la gorra de su equipo favorito de béisbol va saliendo un cinto como para alguien cinco tallas más que él ¡Trágame tierra! Si Usted participa en algún intercambio, le deseo la mejor de las suertes, y si no la hay que al menos quede como mera anécdota. Gracias por leer estas líneas.

Tenemos el correo adosdetres@hotmail.com y en Twitter estamos en @MarisaPineda Que tenga una semana fantástica.