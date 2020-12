En espera del Año Nuevo

No hallamos por dónde comenzar. Haga de cuenta cuando se pone a escombrar y no encuentra cómo empezar a ordenar el tiradero. Ha pasado tanto en este año que no vemos cómo acomodarlo en las líneas que componen este espacio que cierra el 2020 y es, a la vez, preámbulo del 2021. Empezamos a teclear y recordamos la emoción del cierre del 2019; el juego de números 2020 despertaba emoción, quienes saben o dicen saberle a la numerología y a la astrología lanzaban sus predicciones.

Vaticinios rebasados por una realidad que hoy, a los de A2D3 hace que nos la pensemos para decir “¡Sorpréndeme 2021!”, capaz que la sorpresa no nos guste. El 2020 ha sido un año en que hemos cambiado prácticas, rutinas y adaptado tradiciones milenarias, incluso la de despedir y honrar a nuestros muertos. Es también un año que nos ha permitido valorar lo que tenemos y hasta lo que no.

Valorar los buenos deseos, el verdadero significado de palabras como “amigo”, “amiga”, “bendiciones”, que se habían convertido en meras muletillas al saludarnos y despedirnos. El 2020 cierra con la luz de esperanza de las vacunas, con un segmento de la población a la que no le importa ser objeto de burlas porque hace caso a lo que las autoridades de salud han pedido de las formas habidas y por haber. Cierra con quienes aseguran que las vacunas incluyen un “chip” para controlar la mente, con teorías de conspiración detrás de la pandemia y con quienes van por la vida haciendo válido aquello de “primero yo, luego yo, después yo, y que se hunda el mundo”.

Cuando estas líneas salgan a la luz estará de lleno la preparación para despedir a este 2020, y en este Culiacán en el que nos enterraron el ombligo (dijera mi abuela para referirse a quienes nacimos y seguimos aquí) la preparación incluye alentar la esperanza de que este año no se recibirá el año a balazos, o que sean poquitos, para estar sin la intranquilidad de ser víctima de una bala perdida. Circula en redes sociales un audio en el que presuntamente los hijos de un capo ordenan no disparar este Año Nuevo y advierten que a quien lo haga lo van a “tablear” (cual la historieta de Memín Pinguín, personaje al que cada que su mamá lo cachaba en una travesura lo nalgueaba con una tabla). Suponiendo sin conceder que la autoría del audio sea cierta, nos atrevemos a solicitar si serían tan amables de incluir la prohibición de tronar cohetes tipo “garra de tigre”, “barrilitos” y así, porque su sonido afecta severamente a niños con autismo, sin contar con que los perros se alteran. De antemano, por su atención, gracias. Está por cerrar el 2020 y no encontramos cómo acomodar en estas líneas tanto que ha pasado; así que nos vamos a centrar en lo que viene, en que el nuevo año traiga para usted y los suyos buena salud, bienestar, tranquilidad, armonía, y que cuando tenga una lucha ruda, no falte en su esquina un second que le apoye para que logre alzarse con la victoria. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com

Que tenga un Año Nuevo de renovadas esperanzas.