Era obligación ir a las tortillas

Empezó la cuenta regresiva para que ese tiempo conocido popularmente como “vacaciones largas” se termine, para beneplácito de unos y no tanto de otros, y es aquí en que a propósito de asuntos que no vienen al caso, nos vamos a poner en modo retro y a preguntarle: ¿Lo enviaron alguna vez a comprar las tortillas?

Las vacaciones para muchos eran los días en que se permitía levantarse más tarde de lo habitual, jugar hasta enfadarse, ver más televisión, olvidarse por unos momentos de las tareas escolares y estar totalmente disponible para hacer mandados, pequeño inconveniente.

Había encargos que, por decirlo de alguna manera, estaban en la agenda: ir a la tortillería, a los refrescos y a comprar leche y pan. En cuanto uno aprendía a sumar dos más dos, para muchas generaciones esos mandados fueron ineludibles, lo más que permitían era ejercer el derecho de pataleo a cuenta y riesgo de recibir una regañiza o ser castigado.

De tales obligaciones destacaba una: ir a las tortillas. Si las nuevas generaciones creen que era ir, solicitar el peso encargado, pagar y ya, permítanme decirles que están muy equivocados. Ir a la tortillería iniciaba con el ritual de elegir la servilleta en que se recibiría el producto. Podríamos no conocer las palabras ecológico y reusable, pero uno solía llevar su propio empaque consistente en una servilleta de cocina, de preferencia bellamente bordada a mano. ¡Ay! de uno que agarrara el primer trapo que viera “¿Qué va a decir la gente?”, era la primer advertencia que escuchaba. La segunda era no equivocarse al momento de pedir la cantidad, o de lo contrario uno era recibido con el reclamo “te dije un kilo y medio y esto no es un kilo y medio ¿Cuánto pediste?”, dicho en lo que se sopesaba el contenido con sapiencia de perito certificado. La tercera y muy importante era cuidar la feria, por lo regular a uno le daban la cantidad exacta, pero cuando no ¡Ay! de uno que le faltara un solo peso, más que el regaño lo que dolía era que le dijeran “te hicieron tonto(a) con la feria”, eso calaba hondo.

Había también una recomendación no dicha pero que era el terror de todo aquel que alguna vez fue por las tortillas: que se le cayeran al suelo.

Ya fuera porque iba distraído, porque venía renegando, porque se tropezó o por la causa que guste y mande, que levante la mano quien no conoció el miedo si cuando niño no sintió como el suelo se juntaba con la tierra al momento de ver, como en cámara lenta, la pila de las tortillas resbalar de sus manos y caer, quedando regada sobre la tierra o el pavimento. Si las tortillas se habían caído porque tropezó y cayó junto con ellas, más valía llegar con ambas rodillas y codos sangrantes (no raspados, sangrantes de verdad), de lo contrario por más que sacudiera los terregosos discos comestibles y tratara de rehacer la pila, en cuanto la madre lo veía a uno pareciera que adivinaba lo ocurrido. Lo que seguía de ahí ni para que se lo recuerdo.