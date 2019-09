Felicitaciones en el tiempo

En el momento en que tecleo estas líneas estoy de festejo por mi cumpleaños. Fecha que puedo apostar que a la inmensa mayoría ni le va ni le viene, pero da marco para hacer un resumen de cómo ha cambiado la forma de felicitar. Si sigue leyendo puede que hasta se sienta tantito identificado. Pertenezco a la generación de los predigitales. Los predigitales conocimos de muy niños los radios de bulbos que después se convirtieron en transistores, después en chips, luego en microchips y ahorita ya no sé en qué van. Hemos atestiguado una de las mayores revoluciones: la de las telecomunicaciones, que ha ido de la mano con la de la comunicación que ha hecho que pasemos de caminar erguidos a caminar jorobados por ir atentos al teléfono. Hemos visto transformarse las felicitaciones de cumpleaños. Cuando fuimos niños hacíamos camino para buscar en la papelería o en el súper una tarjeta con una bonita imagen y un sentido mensaje para dedicársela al festejado, quienes tenían aptitud para el dibujo o las letras las hacían ellos mismos.

Era tiempo en que aún se utilizaban los telegramas (¿alguien sabe si continúan vigentes?). Los telegramas eran más rápidos que una carta, llegaban el mismo día o cuando mucho al siguiente. El detalle es que en los telegramas los mensajes eran muy cortitos, porque solo las primeras 14 palabras eran gratis (Twitter no fue el primero en poner un máximo de caracteres en los mensajes) y cada palabra tenía un costo. Cabe aclarar que los signos de puntuación contaban como palabra.

El ahorro de texto, sumado a los errores de dedo de quien tecleaba, podía hacer que el mensaje quedara confuso o ininteligible, para evitarlo la felicitación telegráfica se sintetizaba en Felicidades o Feliz cumpleaños. Quienes enviaban tarjetas por correo hacían malabares para que llegaran lo más cercano a la fecha del cumpleaños. En la ventanilla de correos, quien despachaba las estampillas se tenía que aventar cuestionamientos como “¿Y si lo pongo ahorita, cree que llegue para tal fecha, a tal lugar?” “¿Y si llega a tiempo?” y así le seguía uno hasta hartar al despachador.

A los predigitales nos tocaron los teléfonos fijos (sí, hubo un tiempo en que todos los teléfonos tenían un cable) y aunque no todas las casas tenían uno, podría decirse que todos los barrios contaban con una tienda con teléfono de donde algún chamaco salía corriendo a avisar a la casa vecina "Leee haaablaaan por teléeefoonoo" y había que pegar carrera para escuchar al pariente o amigo que se encontraba en algún lugar lejano y llamaba para felicitar. Con la llegada del internet las tarjetas se convirtieron en virtuales y las felicitaciones empezaron a llegar por Messanger y ahora por Whatsapp. Hoy, los teléfonos fijos casi no se utilizan, se tienen porque son parte del servicio de internet. El tiempo inevitablemente traerá más cambios en la forma de felicitar; sin embargo, hay algo que no cambiará, y es el gusto de saberse apreciado, de saberse querido, de poder decir gracias por acordarse de mí. Muchas gracias por leer estas líneas.